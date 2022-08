Van por otra de tres los Venados de Yucatán

Los Venados FC Yucatán tienen hoy uno de esos partidos que, por las estadísticas, parecen propicios para salir avantes, pero…

Los ciervos, en su partido de la fecha 9 del Apertura 2022 de la Liga de Expansión, recibirán esta noche a los Pumas Tabasco, tratando de aprovechar su buen paso ante un equipo que va más abajo que ellos. El silbatazo inicial será a las 7 de la noche.

Y es que el equipo yucateco viene con la moral por las nubes luego de sacar tres puntos en su anterior encuentro, la semana pasada ante los Raya2 de Monterrey en el Estadio BBVA de la Sultana del Norte.

Ese triunfo permitió a los ciervos llegar a nueve puntos, con dos victorias y tres igualadas, pero apenas les permite meterse al lugar 14 de la tabla. La filial de los Pumas de la UNAM marcha con solamente seis unidades, en el sitio 16 de 18 participantes.

Durante la semana para preparar el partido, el entrenador Andrés Carevic destacó la capacidad del equipo para poder venir de atrás ante los Raya2.

Lo que tienen que cuidar los Venados es su retaguardia, pues aparecen como el segundo peor equipo en goles admitidas (les han marcado 14 tantos) y frente al marco no andan muy bien, pues sólo han perforado la meta ocho veces, a una media de uno por juego. Igual, los Venados han sido presas de un juego irregular en su área chica, como lo muestra el que han cometido cinco penaltis.

Pumas Tabasco no ha tenido todo a su favor, pues solo tiene una victoria, por tres empates y cuatro derrotas, pero han anotado diez goles y admitido 14.

“No va a ser un partido fácil, pero el equipo está mentalizado en salir por la victoria para seguir ascendiendo en la tabla”, comentó el entrenador.

Tras el partido ganado en Monterrey, Mauricio Reyna y Mauro Pérez Guadarrama aparecieron en el “11 ideal” de la Liga, con el primero logrando una asistencia y una defensiva sólida, y Mauro una anotación y una asistencia para el tanto que significó el tanto del triunfo.

Pérez Guadarrama comentó que sus sensaciones sobre el paso positivo.

“Siempre es bueno ganar y mejorar, pero hay que seguir afinando cosas. Siempre tenemos las mismas ganas de sumar, hay que demostrar esas ganas y que se reflejen en el marcador”.dijo.

Y señaló que quiere buscar más goles y victorias. pensando en el equipo y en él.

“En lo personal anotar me dan más ganas de meter más goles, y si no, poner mi granito de arena para ganar partidos. Me hace feliz estar en el ‘11 ideal’ de la semana y me motiva hacer las cosas bien”, comentó.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue cuando los de Tabasco visitaron Yucatán, en un partido reñido que terminó en empate a dos.

Las posiciones en el Apertura las encabeza el Atlante, que suma 20 unidades, y Celaya va en segundo con 16. La meta, coincidieron jugadores y cuerpo técnico, es acercarse a la línea de equipos en pos de repesca para ir pensando en otras alturas.— Gaspar Silveira Malaver