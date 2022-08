Duras críticas a la LMB

La Liga Mexicana recibió otro golpe fuerte. Y esta vez fue de un tema recurrente, especialmente por lo vivido en años recientes: exceso de jugadores nacionalizados.

A los reportes de falta de pagos a algunos equipos, les llega a los directivos de la LMB una durísima crítica de Linda Margarita Burgos Metri, esposa de Fernando Valenzuela Anguamea, propietario de los Tigres de Quintana Roo y madre de Fernando Valenzuela Burgos, quien es presidente ejecutivo del equipo.

El tema de su plática con micrófono abierto fue el exceso de jugadores nacionalizados en los equipos de la Liga Mexicana.

Todo se dio en la transmisión en vivo del tercer partido entre los Leones de Yucatán y los Tigres, el martes en la noche en el Parque “Beto Ávila” de Cancún, desde donde la maestra yucateca desbarató con todo la permisividad de la Liga para que haya tantos extranjeros jugando como mexicano-estadounidenses o nacidos en otros países, pero con pasaporte mexicano.

Linda Burgos Metri, en la narración de Francis Maris Lemus en vivo, habló en tono molesto por lo que se vive en la LMB. Destacó el papel de su equipo diciendo que “los que saben de estadísticas, saben lo que está pasando con los Tigres. Los Tigres son un equipo aguerrido, que sabe venir de atrás. Pero desgraciadamente te topas con situaciones… me imagino que no es secreto para todo mundo. Tigres es equipo íntegro, cumple con las leyes de Liga Mexicana”.

Agrega: “Pero por ejemplo, la Liga dice siete extranjeros, y así ha sido siempre. Desgraciadamente la LMB no cumple con ese reglamento. No voy a decir nombres, la gente sabe que más de uno, dos, tres o cuatro equipos tienen 12 o 14 extranjeros, con más de seis o siete nacionalizados mexicanos. No sé cómo le hacen, si lo saben, dígannos. Qué más quisiéramos nosotros”.

Ese tema ha sido uno de los más señalados por aficionados y conocedores, pues, de golpe y porrazo, en los rósters de equipos de la LMB comenzaron a proliferar peloteros que son registrados como portadores de pasaporte de doble nacionalidad.

El tema lo destapó años atrás José Maiz García, entonces propietario de los Sultanes de Monterrey, en una temporada en que perdieron la final de la Zona Norte con los Toros de Tijuana, a los que, entonces, llamó “Pocho toros” por tener a jugadores nacionalizados en su róster.

En su plática en radio, la esposa del mítico “Toro de Etchohuaquila” dijo: “Van a acabar con el béisbol mexicano, con los peloteros mexicanos”. Defendió la postura de su equipo, que, opinó el narrador, han usado a 32 novatos en las dos últimas temporadas.

Corrupción

“Así vamos a seguir, somos familia de béisbol, vamos a apoyar al beis. No estamos aquí por intereses personales, porque nos vayamos a hacer millonarios. No hay un peso de ganancia, es solo amor al béisbol, es lo que tenemos”.

Arremetió de nuevo expresando que “los otros equipos no sé cuáles sean sus intereses, sus motivaciones. La Liga sabrá. Ya hemos puesto quejas. Nos pidieron que hagamos una investigación profunda, como me sugirió Gabriel Medina (alto directivo de LMB). Nos dijo que el problema viene de arriba. Y cuando dicen de arriba, me imagino que mencionan a Migración, a abogados corruptos, a personas que no tienen ética”.

El cronista medió para señalar a equipos como Monclova y Yucatán, que, opinó, “tienen hasta 20 jugadores” de doble nacionalidad.

Habló del tope salarial, “que no respetan. Creo que el 99.8 por ciento de los equipos no lo hace”.

“Si dicen que no habrá tope de extranjeros, está bien, que no lo haya, así puedes traer diez, quince, veinte, los que quieras, los que puedas pagar. Pero que no haya tope. El problema no es el dinero, si lo tienen, que San Pedro se los bendiga. Si tienen el dinero y pueden pagarlo. Pero que no digan: ‘La liga solo acepta siete! ¡Por favor! Vean los nombres, véanlos de dónde vienen, y saquen sus propios comentarios”.

Así seguirán

La señora Burgos de Valenzuela cerró diciendo que “mientras podamos, no sabemos el tiempo, vamos a apoyar al beis mexicano, a los muchachitos, a los jóvenes con talento”.

El tema de los jugadores de doble nacionalidad ha sido tema de constante crítica hacia la Liga, pues ahora los equipos han acumulado jugadores con esa característica, en especial esta temporada. En casos como Tijuana, Monclova y más recientemente Yucatán, los rósters de sus equipos están copados por peloteros nacidos en el extranjero, pero con pasaporte mexicano.

De varios puntos se ha hablado de que ahora con mucha facilidad se adquiere la nacionalidad mexicana, lo que antes era complicado de lograr.— Gaspar Silveira