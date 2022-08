Chivas buscará su “trampolín”

El final del torneo Apertura 2022 ya se ve en el horizonte y a la mitad de la fecha once, las Chivas serán anfitrionas de los Pumas de la UNAM, en un encuentro de dos equipos que necesitan sumar puntos antes de que se acaben los boletos a la fase final.

El Rebaño Sagrado ha renacido, pues luego de empatar en el clásico tapatío goleó a Necaxa y, en juego adelantado de la jornada 16 celebrado a media semana, derrotó por la mínima a los poderosos Rayados de Monterrey por lo que con 12 unidades se han colado en zona de reclasificación.

Sin embargo, en todo el campeonato las Chivas solamente han logrado un triunfo como locales lo que puede complicar su posible clasificación.

Además, el Guadalajara es una de las peores ofensivas en el fútbol mexicano con solamente 10 goles conseguidos, de manera que les es imperativo lograr una segunda victoria en casa puesto que luego del juego ante el Club Universidad Nacional visita a Toluca y Tijuana.

Del otro lado de la cancha se presentan los alicaídos Pumas que han vivido una segunda mitad de campeonato de espanto, pues en cuatro juegos han recibido 12 anotaciones colocándose entre los cuatro peores equipos de la Liga MX con solo 9 puntos.

Pumas viene con problemas

El Equipo de la Máxima Casa de Estudios está herido de muerte luego de recibir goleadas por América y Santos, además de no poder mantener la victoria parcial que tuvieron a media semana ante Tigres y que terminó con un 1-1.

No obstante, aún estarían a tiempo de resucitar en la justa corriente si logran conseguir, por primera vez en el Apertura 2022, tres unidades en patio ajeno pues luego del juego ante Chivas se miden con Atlas y Querétaro, equipos que no pasan por su mejor momento.

Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas, reconoce que haber perdido por goleada ante el Barcelona les afectó mucho, pues es algo que para nada esperaban.

“No te voy a mentir, sabemos que cuando los resultados van bien, la confianza aumenta, y cuando los resultados van mal, la confianza disminuye, eso es una realidad. Nos pasa nosotros en el fútbol y le pasa a cualquiera en su trabajo”, respondió en una rueda de prensa el delantero.

Después de perder por 6-0 ante Barcelona en el partido por el Trofeo Joan Gamper el pasado 7 de agosto, los felinos sumaron tres derrotas en fila en el torneo Apertura 2022, entre las que están goleadas por 3-0 ante las Águilas del América y por 5-1 contra el Santos Laguna.

“Por ahí nuestro ego dice que no, que no nos afectó porque lo hablamos, trabajamos en esos días mentalmente intentando entender que fue un amistoso, que no fue el resultado que queríamos. Cuando termine el torneo y el año y siendo más sinceros con nosotros mismos, habría qué ver y hacer un análisis de manera más objetiva”, añadió el atacante figura de los Pumas.

El conjunto de la UNAM se encuentra ubicado en el lugar 15 de 18 en la clasificación del Apertura y su visita a las Chivas del Guadalajara, uno de sus máximos rivales, en la undécima jornada del campeonato, es vital para poder aspirar a algo mejor.

Ante Guadalajara, los Pumas confían en lograr su primer triunfo en el torneo desde que Dani Alves, el futbolista con más títulos en la historia, fichó por su equipo.

Con Alves, la contratación bomba del Apertura, los felinos tienen en la Liga local marca de tres empates y tres derrotas, dos de ellas las goleadas del América y Santos Laguna.

“Dani aporta al vestuario desde la humildad, que es inmensa, su experiencia. No vivimos el momento que queremos vivir, pero desde su lugar aporta para sacar esto adelante y eso es positivo para el grupo. No es poca cosa que haya jugado todos los minutos desde que llegó, con actuaciones buenas o malas, pero siempre quiere estar y pide siempre la pelota”, sentenció.— EFE