Leones de Yucatán: Vizcarra mueve el bullpen

Los Leones dejaron en cuatro su rotación para la serie ante los Dablos Rojos y tendrán a dos de sus brazos fuertes para el bullpen.

El primero ya estaba allá desde las dos series pasadas, Yoanner Negrín. Ahora se sumará a los relevistas Jake Thompson, de acuerdo con lo anunciado ayer por el mánager Roberto Vizcarra.

“No es novedad que nuestro pitcheo batalló en la sexta entrada. En los casos de Alex Tovalín y Jorge Rodón no fallaban, Tovalín tenía cinco o seis salidas que no fallaba, pero son seres humanos pueden fallar”, señaló Vizcarra ayer en una charla con medios de comunicación en el Parque Kukulcán.

Y ahora tendrán a Jake Thompson.

“Por eso vamos a recorrer a Thompson para el bullpen, para la sexta o séptima. Es un abridor que puede ayudarnos en esa parte. Por el tipo de rival (al que han enfrentado) los abridores llegan con 85 o 90 pitcheadas a la quinta entrada, y entonces el bullpen trabaja de más”.

Vizcarra señaló que se espera una serie que lo mismo puede tener muchos batazos que buen pitcheo. En el caso de seleccionar a Onelki García para el segundo partido, en la casa de los Diablos, en parte se debe a que es zurdo y puede lanzarles bien a varios bateadores izquierdo de la marabunta roja.

En la rueda de prensa estuvo también el jardinero Norberto Obeso, quien se ha convertido en uno de los consentidos de la afición en el Parque Kukulcán, en lo deportivo y también por una melodía pegajosa que se escucha cuando le toca pararse a batear.

“Pero no quiero que me recuerden solo por eso. Me gustaría que me recuerden por dos o tres buenos batazos o dos buenas jugadas defensivas, no solo por el bailecito”, dijo el hermosillense sobre “La boda del huitlacoche”, la canción más famosa de toda la lista discográfica que se escucha en el estadio.

Obeso expresó que la serie ante los Diablos será cerrada e intensa y consideró que hay que aplicar los fundamentos para sacar los juegos.

“Se necesita que jalen todos parejos, en el mismo lado. Eso va a ser clave; tener al outfield, a los muchachos del infield siempre atentos, con jugadas, con los fundamentos que se necesitan. Ese va a ser el secreto para sacar juego a juego a un equipo tan fuerte”. “El que haga errores, el que falle en los fundamentos, va a ser el rival más débil”. “¿Qué nos sacará adelante? La garra, concentrarse, jugar unidos”.

Mientras tanto, los Diablos Rojos, a las órdenes de su piloto Juan Gabriel Castro, continuaron ayer con su preparación en el Estadio “Alfredo Harp Helú”. No han definido cuál será la rotación que llevarán en la serie ante los Leones.

Los escarlatas marchan invictos en ocho partidos de esta postemporada, con cuatro triunfos en la primera ronda ante el Águila de Veracruz y cuatro en la segunda ante los Pericos de Puebla.—Gaspar Silveira