Rodrigo Pacheco, la lesión, por una caída en el hotel

Rodrigo Pacheco piensa volver al Abierto de Los Cabos para dejar atrás lo vivido en la primera ronda de la edición 2022 del torneo ATP 250. Y por sus propios méritos.

El mexicano vio esfumarse su sueño en la ronda inicial del certamen bajacaliforniano al perder en una hora y 11 minutos el lunes ante el australiano Rinky Hijikata. Se retiró en el segundo set que perdía 4-0. El primero fue a favor del australiano, 6-3.

El mexicano de 17 años comenzó bien ante un rival que necesitó venir de atrás y sacudirse dos puntos de rompimiento para evitar un quiebre en el segundo juego. El jugador número 224 del ranking ATP comenzó a desplegar su tenis, especialmente con potencia, para abrumar al joven que llegó a su primer “main draw” con un wild card.

Luego de cometer algunos errores no forzados, Pacheco recibió atención médica, regresó, pero tuvo un segundo rompimiento y se retiró. “Me caí en el hotel y me lesioné la mano; me retiré porque ya no podía disfrutar, pero sé que regresaré a este torneo, no con un ‘wild card’, sino con mis puntos de la ATP”, señaló Pacheco Méndez, en declaraciones que publican varias agencias y portales.

Su caída, dijo, fue “hace tres días, estaba en el hotel”, aunque puntualizó que en esto días previos ya se encontraba en tratamiento médico e incluso con masajes.

“Tengo 17 años, no me quiero presionar sé que voy en buen camino, voy a trabajar todos los días, pronto voy a estar aquí por mis propios puntos y propios logros”, afirmó el mexicano.

Expertos en el deporte blanco, como el ex Copa Davis Leonardo Lavalle, comentarista de ESPN en el partido de Rodrigo, señalaron que Rodrigo debe mejorar especialmente en el primer servicio, que resultó muy cómodo para Hijikata, expresando además que aunque es joven, debe ir mostrando sus adelantos en canchas de este nivel para poder tener mayores aspiraciones.

Rodrigo está jugando aún en su primera temporada de torneos de Grand Slam. Se preparará ahora para participar en el Juniors del Abierto de Estados Unidos de septiembre, tras disputar los tres previos.— Gaspar Silveira