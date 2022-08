En las últimos semanas la raquetbolista mexicana Paola Longoria denunció la falta de apoyo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a la Selección Mexicana durante el Campeonato Mundial de San Luis Potosí 2022. Sin embargo, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, afirmó que la jugadora número 1 del mundo tiene un adeudo económico con el organismo al igual que la Federación Mexicana de Raquetbol.

Ana Guevara arremete contra Paola Longoria tras ganar el mundial de ráquetbol

Ana Guevera reveló en entrevista para Radio Fórmula que Paola Longoria supera el millón y medio de pesos del periodo correspondiente al 2015-2018, mientras que la Federación debe 432 mil pesos y ninguna de las dos partes acusadas ha comprobado dichos gastos.

"Paola debe un mono de un millón 665 mil 810 pesos. El monto que debe Paola es del ejercicio 2015-2018 y el caso de la Federación es de eventos últimos que se llevaron a cabo y que no ha podido comprobar, de igual forma la Federación no está en regla dentro de la institución", mencionó Guevara

De acuerdo a Guevara, esta decisión se toma por, "mandato de la Función Pública y de la Junta de Coordinación Pública. Si no logra transparentar y acreditar que entregó los documentos bajo acuse de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que ser con otra autoridad, no con nosotros. Es Función Pública que dice que este pago se tiene que llevar a cabo".

Además, la también medallista olímpica en Atenas 2004 aclaró la versión de Paola Longoria sobre su comprobación de dichos gastos asegurando que ya los había entregado pero de acuerdo a Ana Guevara, no hay documento legal que acredite dicha comprobación.

"El monto que debe no lo ha podido comprobar, eso fue lo que limitó (el apoyo de la Conade a la Selección Mexicana en el Mundial de Raquetbol). Se invita a los atletas y los entrenadores a que sean colaborativos con la Conade para que aclaren eso.

Asimismo, Guevara reveló que Paola Longoria está jugando al teléfono descompuesto y su comportamiento no parece de alguien que sea seleccionada nacional, parte de las Fuerzas Armadas de México y mucho menos campeona mundial por lo que lamenta la actitud de la deportista.

"Aquí el problema es que juegan al teléfono descompuesto, y lo que está haciendo lamentablemente no es congruente ni corresponsable de lo que implica ser seleccionada nacional, integrante de las Fuerzas Amadas y presentarse como multicampeona mundial. Creo que hay que predicar con el ejemplo y no calumniar y decir que fue la Conde o mi persona la que decidió no darle el recurso", finalizó.

Paola Longoria obtuvo su quinto campeonato mundial en ráquetbol

En días pasados y tras solicitar apoyo de patrocinadores y gente en redes sociales debido a que la Conade le negó apoyo económico, Paola Longoria se coronó como campeona mundial de ráquetbol tanto a nivel individual como a nivel de parejas.

La mexicana se mostró muy contenta de haber obtenido dichos resultados pese a que las autoridades correspondientes no la apoyaron en ningún momento ni a ella y a su compañera.

Hasta ahora, Paola Longoria no ha revelado su postura o emitido algún comunicado sobre lo que dijo Ana Guevara acerca de una supuesta deuda de ella y de la Federación de Ráquetbol.