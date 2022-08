El yucateco Eduardo Fernández cumple su sueño de niño

Eduardo Fernández, el jugador yucateco más experimentado que milita con los Venados FC Yucatán, platicó su historia en el balompié mexicano durante una charla titulada “La disciplina como hábito para alcanzar el éxito”, a estudiantes en el primer día de actividades del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecyte).

“El Yuca” Fernández habló sobre sus primeros pasos en el fútbol profesional, destacando una anécdota vivida con el Pachuca.

“Cuando me fui a la fuerzas básicas con el Pachuca, apenas a los 12 años, visité el Estadio Azteca y no me dejaron tocar el pasto, unas semanas después le hablo a mi mamá y le digo que quiero regresarme, ella me dice que ya no tengo lugar en mi casa, pero fue así como aprendí que para todo hay sacrificios y hoy, gracias a esas palabras, soy un jugador profesional”, señaló el yucateco. “Agradezco siempre los consejos de mis padres, sin ellos yo no estaría hoy aquí”.

El mediocampista astado hizo énfasis a que si alguien desea lograr sus sueños, tiene que hacer sacrificios.

La plática, que se realizó en el Cecyte Yucatán campus seis, se enlazó vía zoom a los planteles de Panabá, Espita, Conkal, Maxcanú, Hunucmá y Hoctún.

Eduardo estuvo acompañado por su hermano Miguel, director administrativo de Venados FC y Carlota Storey Montalvo, directora general del instituto, entre otras autoridades.