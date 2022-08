Leones de Yucatán tiene con qué

El rol regular que vivieron Diablos Rojos y Leones en 2022 fue algo típico de los años previos a que se iniciara el dominio de los melenudos en la Zona Sur.

Es sencillo de verse: antes, los Diablos estaban acostumbrados a dominar cualquiera de las zonas en que se les coloca. Este año fueron líderes del Sur. Los Leones entraban a los playoffs a veces arañando la última plaza. Este año, si bien no fue en el sexto y último sitio, sí les dio harto trabajo encontrar la vertical para llegar a esta instancia.

Y sale a la luz el recuerdo de 1984: los Leones cerraron en cuarto y fueron campeones; en 2006: las fieras, cuartas, y monarcas.

Esta es parte de una historia larga de rivalidad, incluso hasta de envidias. La Liga Mexicana lo tiene entre uno de sus grandes clásicos, así que lo que va desde hoy con el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, será algo especial. ¿Qué esperar entonces?

Momento anímico

Los Diablos, líderes de la Zona Sur, ganaron por barrida sus primeras dos series, ante Veracruz y Puebla. Demostración total de poder en todo, aprovechando abrir en casa para hacer pedazos a los lanzadores rivales y, de visitantes, a mantenerse sobre la marcha para ganar. Su 8-0 en playoffs puede tener dos lecturas. Fue, sin duda, sumamente fácil para los demonios el inicio.

Los Leones batallaron todo el año. Fueron siempre un equipo irregular, inconsistente, que mostró una fisonomía distinta en las últimas dos semanas. Llegaron con el mismo chip a los playoffs y ganaron como se tenía que ganar ante Puebla (bateo allá, pitcheo acá), y ante los Tigres los aplacaron en todo momento. Un descuido en el cuarto duelo hizo que no hubiera barrida. Pero sus abridores se mantuvieron a lo que se esperaba. Dudosa la actuación de los relevistas, pero al menos dos o tres pusieron alto el listón. Y, fundamental, están unidos como una familia, algo que, en otras ediciones, ha permitido a equipos no favoritos llegar a lo más alto. ¿Será lo mismo estar invictos fácilmente que avanzar peleando palmo a palmo?

Ofensivas

No hay duda que siempre que se hable de los Diablos y su bateo, todo será en circunstancia de lo que hagan en su parque. En la segunda serie jugaron en dos paraísos del bateo (la capital y Puebla) y se refleja en sus estadísticas: ocho bateadores aparecen sobre .300, suman 24 jonrones y 87 producidas. Impresiona su line up con tan buenos bateadores. Los Leones se fueron con 20 bambinazos y 80 impulsadas. No todos en su line up han dado lo esperado, pero varios han sacado la casta para completar lo que otros no dan. Se espera que en los Juegos 1 y 2 haya muchos batazos, no así en los que se disputarán en Mérida. No habrá descanso entre uno y otro artillero de la marabunta roja. Del primero al noveno pueden ser un verdadero dolor de cabeza.

Pitcheo

Si los Leones salen con al menos una victoria en el arranque en Ciudad de México, aquí recibirán a los Diablos con un dúo del que se espera mucho: Henderson Álvarez y Elián Leyva. Y esa puede ser una de las opciones más sólidas. ¿Cuenta la efectividad? Para los partidos en México, todos saben que será un tuti fruti ofensivo, pero en Mérida, cuidado con los brazos fuertes de los Leones. En el rol regular, los Diablos compilaron efectividad de 6.74, en el lugar 12. Los Leones se vieron mejor, a pesar de perder muchos juegos por falta de consistencia: 5.14. Los lanzadores pueden inclinar la balanza.

Puntos clave

Ya se apuntó arriba sobre el arsenal de los Diablos: ocho artilleros muy arriba de .300. En el rol regular, los rojos batearon para .323, con 129 jonrones y 528 impulsadas, y los selváticos fueron últimos en porcentaje (.281), pero se repusieron en cuadrangulares con 114 y 467 impulsadas, especialmente cerrando el calendario regular y en las dos series de postemporada. Dos equipos literalmente lentos, con 17 robos del México y 30 de Yucatán, así que se espera que todo sea por batazos largos: cuidado con Japhet Amador y Roberto Ramos, el que desbarató la Liga de Corea, por ejemplo, del lado diablo. Del otro sector, “Cafecito” Martínez, Yadir Drake y Norberto Obeso están en buen momento. Los Leones ejecutaron algunos toques de bola en el momento clave en las últimas series. Eso se debe mantener.

Alineaciones

Los Diablos presentaron a Khris Davis como su gran contratación para 2022, pero el que fuera monarca de jonrones en MLB no duró casi nada. Los Leones trajeron a Mike Fiers, ganador de 15 partidos en un año y controversial lanzador (escándalo de trampa con Houston) y se fue pronto, igual fue un fiasco el súper contrato de Starlin Castro en la cueva. Al final, no hicieron falta. El line up rojo tiene a Carlos Favela JC; Julián Ornelas JI; Ramón Flores JC; Japhet Amador BD; Roberto Ramos 1B; “Happer” Gamboa PC; Julián León C; Emmanuel Ávila 3B, y Jason Atondo PC. Los Leones van con Norberto Obeso JI; Wálter Ibarra 2B; Luis Juárez BD; Art Charles 1B; José Martínez Ji; Cristian Adames PC; Yadir Drake JD; Josh Fuentes 3B, y Sebastián Valle C. Los Diablos tienen importante banca, y los Leones se sacaron la rifa con Lázaro Alonso, que puede encontrar acomodo sea por Juárez o por Charles.

Los estadios

Los Pingos tuvieron récord de 29-12 en casa y de 21-22 en calidad de visitantes. Los Leones jugaron para 26-19 y 20-24 en ese orden. En las postemporadas recientes no ha importado ni el pedigrí de los multicampeones ni las estadísticas y los Leones han ido a la capital a plantearles cara. La majestuosidad del “Alfredo Harp Helú”, estadio sede de los primeros dos partidos y de los dos últimos, si fuera necesario, debe ser aprovechada por los Diablos, que igual esperan ver lleno su lujoso escenario, porque cuando vengan a Mérida, sin duda que el Kukulcán les esperará con más de 12 mil espectadores. No es un territorio hostil por naturaleza, sino un parque donde el aficionado se deja sentir como en pocos lados.

Perspectivas

Difícil que la serie sea corta. Se esperan muchos batazos en los primeros partidos, con altibajos y muchos lanzadores subiendo a la loma. No hay duda que el que saque ventaja allá puede ganar la serie. Hacer vaticinios puede llevarnos a quedar mal, como en el 84, cuando los Leones de Carlos Paz dejaron en ridículo a los super Diablos, y los de 2006, cuando el “equipo del destino” de Lino Rivera sorprendió en siete juegos a los escarlatas de Joakim Soria. Y cómo olvidar el descomunal jonrón del “Pepón” Juárez que hizo a Roberto Osuna tragarse toneladas de orgullo. Fue apenas hace un año, para estas fechas.

Los cerebros

Los Diablos tienen a uno de los pilotos mejor vistos desde arriba, con proyección internacional, con Juan Gabriel Castro. Pero hay quienes dicen que ese equipo se puede dirigir solo. Perder sería otro fracaso para los escarlatas, que desde hace siete años no suben al trono. Los Leones despidieron a Luis Matos cuando la cueva se incendiaba y llegó Roberto Vizcarra, que es el piloto que más títulos ha ganado en la última década. Habrá buena batalla también desde ambas casetas dirigiendo dos de los proyectos más ambiciosos y respetados de la pelota mexicana. Envidiados por tirios y troyanos, sin duda.

Pronóstico

Yucatán puede ganar en seis juegos.— Gaspar Silveira