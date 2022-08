Medvedev avanza sin contratiempos a segunda ronda

El ruso Daniil Medvedev puso en marcha la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos con una cómoda victoria ayer por 6-2, 6-4 y 6-0 ante Stefan Kozlov.

De vuelta en el estadio Arthur Ashe, Medvedev lució con la misma forma arrolladora con la que abrumó a Novak Djokovic en la final del año pasado para conquistar su primer título en un torneo de Grand Slam.

El ruso intenta convertirse en el primer hombre que revalida el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer encadenó cinco entre 2004 y 2008.

También defiende su condición de número uno del mundo ante el asedio de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud.

“Lo voy a intentar”, dijo Medvedev en la entrevista a pie de cancha.

Simona Halep volvió a despedirse prematuramente, esta vez fulminada al caer ante una ucraniana de 20 años que se bautizaba en el cuadro principal de un Slam.

Halep venía de ganar 19 de sus últimos 22 partidos y se consagró en el WTA 1000 de Toronto pero el US Open ha sido el grande más esquivo para la campeona de dos majors, cayendo en la primera ronda en tres de sus últimas cinco presentaciones.

Daria Snigur derribó 6-2, 0-6 y 6-4 a la séptima cabeza de serie. Snigur lució un lazo con los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania en su pecho, llevándose las manos alrededor del mismo tras sellar su triunfo.

Andy Murray también solventó su estreno sin sobresaltos, una década después de haber ganado el primero de sus tres majors en Nueva York. Por criterio de preclasificación, el británico dio la sorpresa al derrotar 7-5, 6-3 y 6-3 al argentino Francisco Cerúndolo.

“Ha pasado una eternidad”, comentó Murray sobre su victoria ante Novak Djokovic en la final de 2012.

Lo ocurrido fue un martirio de dos cirugías en su cadera, algo que le hizo contemplar el retiro.

¿Y Djokovic? El serbio que el mes pasado conquistó su séptimo Wimbledon —y cuarto seguido— no pudo viajar a Estados Unidos para disputar el último Grand Slam de la temporada por no haberse vacunado contra el Covid-19.

Un puñado de manifestantes que coreaba “¡Novak! ¡Novak!” se apostó en las afueras del complejo para reclamar para que se ponga fin la obligatoriedad de la vacuna para el ingreso al país.

Arriba 3-0 en el tercer set, Medvedev habló con el juez de silla para pedir una bolsa de hielo para ponerla sobre su cabeza.

“Las condiciones no fueron nada fáciles. Hay mucho calor y humedad. He sudado bastante”, dijo Medvedev, quien en la siguiente ronda se medirá contra el francés Arthur Rinderknech.

Hito Chino

Wu Yibing se convirtió en el primer hombre chino en ganar un partido del US Open en la era abierta.

Tras superar la fase de clasificación, Wu dio la sorpresa al imponerse 6-3, 6-4 y 6-0 ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Despedida tricolor

La tenista mexicana Fernanda Contreras cayó en primera ronda frente a la tenista checa Barbora Krejcikova en sets corridos por 0-6 y 4-6.

Ante una gran presencia de aficionados mexicanos en la cancha 10, terminó su participación en el US Open. La primera manga fue trágica para Contreras. Durante el tercer juego, tuvo tres oportunidades de quebrarle el saque a la checa y no pudo. Caso contrario al de su rival, quien no perdonó y aprovechó todas las oportunidades de quiebre, incluido el saque por el set.

Al grito de “México, México”, se inició el segundo set en el cual se vio una mejor versión de la tenista de 24 años nacida en San Luis Potosí. Las dos sufrieron por momentos a la hora de servir, cometiendo y cediendo puntos por dobles faltas.

Durante el tercer juego del segundo set, Fernanda ganó su primer juego vía quiebre.— AP Y EL UNIVERSAL