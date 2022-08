Santiago Giménez, feliz de ganar títulos en la Máquina celeste

Santiago Giménez, nuevo jugador del Feyenoord de Róterdam, señaló durante su despedida del Cruz Azul que este era el momento para dar el salto a Europa, en donde espera tener carrera.

“Vivía un gran momento aquí, pero eso puedo trasladarlo a mi nuevo equipo, sin importar el momento no podía dejar pasar el tren de ir a Europa. Un equipo europeo me quiso tener y no podía desaprovechar esta oportunidad”, subrayó.

El delantero de 21 años, quien es aún el líder anotador del Apertura 2022, confió en que este cambio no le quitará la oportunidad de asistir a la Copa del Mundo de Catar de este año.

“En la selección me veo como alguien que defiende la playera a muerte, siempre soy positivo y creo que estaré en la Copa del Mundo; quiero estar ahí y puedo decir que sí voy a lograrlo”, dijo.

Además dice estar feliz de irse bien del equipo que lo formó como jugador.

“No me podía ir sin despedirme de mis compañeros. Sinceramente es difícil para mí dejar Cruz Azul, pero es algo muy emocionante en estar en un equipo como Feyenoord y siempre tendré en mi corazón a mis compañeros y al club”, comentó el delantero.— EL UNIVERSAL