Selección Mexicana de futbol americano sin boletos de regreso; Salinas Pliego les negó la ayuda

FINLANDIA.— La Selección Mexicana de futbol americano al parecer no regresarán de manera inmediata. Asimismo, esta situación preocupa a la Embajada de México en Finlandia porque no saben donde podrían resguardarlas, tomando en cuenta que su embajada no es grande. El regreso del equipo se suma a las peripecias que enfrentaron para poder viajar a la competencia.

Mel Trillo, reportera de "Las Perrilleras", dio a conocer la situación de las jugadoras de la Selección Mexicana de futbol americano, quienes compite este domingo 7 de agosto ante su similar la Selección de Alemania. En esta ocasión, México van por el quinto puesto del torneo, sin embargo, una preocupación más se suma al equipo, pues no tienen boletos para regresar.

"Hoy 3 de agosto me senté a platicar con las jugadoras y ninguna tiene vuelo", informó Mel Trillo.

La reportera indicó que esta situación preocupa a la Embajada de México en Finlandia porque no tienen lugar para hospedarlas.

"La embajada de aquí literalmente es un departamento en el cual trabajan sólo cinco personas, el embajador y las personas que trabajan con él dice, ¿Dónde metemos a 50 personas?", explicó Mel.

Cabe destacar que la Selección Mexicana de futbol americano batalló para poder participar en la Copa del Mundo, ya que la Federación Mexicana no les proporcionó ayuda, por el contrario cada vez les complicaba sus viajes.

La escuadra nacional de México tiene hasta el 8 de agosto para volar de regreso a México: "La Federación Internacional les da hotel hasta el día lunes 8 de agosto y si para el lunes no están, ¿Dónde se van a quedar las jugadoras?", agregó la reportera

Selección Mexicana de futbol americano sin boletos para viajar a Finlandia; Salinas Pliego les negó la ayuda

La Selección Mexicana de futbol americano también tuvo problemas para poder llegar a Finlandia, es por ello que optó por pedirle ayuda al empresario Ricardo Salinas Pliego, pero éste les envió una respuesta que generó la crítica.

De acuerdo a la Federación Mexicana de Futbol Americano, la huelga que estalló en la empresa Lufthansa impidió que viajaran el pasado 27 de julio. Tras ello se originó una intensa movilización para buscar alguna vía que las llevara al campeonato, fue así como decidieron solicitar la ayuda del mangante director de TV Azteca, sin embargo, éste se las negó.

"Estamos en México, pero, literal, tenemos que estar mañana jugando nuestro primer partido contra Gran Bretaña. Creemos que eres la única persona que nos puede ayudar para volar a Finlandia...", comentó una de las seleccionadas en un video que apareció el pasado 30 de julio.

Tras la publicación de su vídeo petitorio, Salinas Pliego, rechazó apoyarlas y les señaló que el gobierno debería ser el que tendría que ayudarles a solucionar su problema.

Sin embargo, sacando a relucir su visión empresarial les propuso un "trato" que aparentemente le beneficiaría más a él que a las jugadoras.

Para fortuna de la Selección, se consiguieron las vías para que pudieran viajar, aunque ahora no saben cómo regresaran.