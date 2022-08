Arranca el torneo de Montreal sin Nadal ni Djokovic

El ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo, y el español Carlos Alcaraz, número 4 y segundo cabeza de serie, lideran la lista de pretendientes al Masters 1,000 de Montreal, que comienza hoy con las bajas del español Rafa Nadal, por lesión, y el serbio Novak Djokovic, por su negativa a vacunarse.

Medvedev, vigente campeón del torneo, intentará defender su corona ante rivales como Alcaraz, el griego Stefanos Tsitsipas, el ruso Andrey Rublev o los italianos Jannik Sinner y Matteo Berrettini.

El sorteo del cuadro principal no fue afortunado para Medvedev, que podría estrenarse contra el australiano Nick Kyrgios, reciente finalista en Wimbledon, en uno de los mejores momentos de su carrera.

Alcaraz encara la gira americana con un brillante balance en superficie rápida este año, en el que ganó doce de los catorce partidos que disputó, coronándose campeón en el Masters 1,000 de Miami y rindiéndose ante su compatriota Nadal en las semifinales de Indian Wells.

El murciano, cuyo juego se adapta muy bien a esta superficie, ganó 32 de sus 44 partidos disputados en estas pistas y ya fue cuartofinalista en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

Su debut será contra el estadounidense Tommy Paul o el canadiense Vasek Pospisil, con un hipotético cruce con Andrey Rublev en los cuartos de final.

“Todo está yendo bien de momento, me gusta el clima, me gusta la pista, de momento me siento muy bien. Vi el cuadro, pero solo la primera ronda. Cada rival es duro, así que será una primera ronda difícil”, asegura Alcaraz.

No estarán en el torneo canadiense Novak Djokovic ni Rafa Nadal.

Nadal anunció el viernes que renunció a jugar en Montreal debido a unas “pequeñas molestias” que ha sufrido cuando entrenaba el servicio.

“Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar”, añadió.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, aseguró que debe ser “prudente a estas alturas y pensar en la salud”.

No obstante, se mostró optimista: “Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado cinco ocasiones.”

Por su parte, Djokovic no podrá participar en este torneo, que ganó cuatro veces en su carrera, al no cumplir con el requisito de vacunación contra el coronavirus previsto por Canadá.

El serbio tampoco pudo competir en el Abierto de Australia al comienzo del año por la misma razón.—EFE