Sánchez ya es jugador del Ajax

El mexicano Jorge Sánchez salió ayer del Aeropuerto Internacional de México para viajar a Países Bajos, donde jugará con el Ajax, informó ayer el América tras concretar el acuerdo.

E jugador se despidió de sus compañeros para poder viajar a Países Bajos, donde podrá presentar los exámenes médicos y después firmar contrato para unirse al equipo del también mexicano Edson Álvarez.

“Es un sueño hecho realidad, algo que todo jugador quiere. Voy a seguir trabajando y metiéndole. Tenían tiempo siguiéndome, alrededor de uno o dos años, así son las cosas, yo no me lo esperaba, estoy agradecido con Dios, voy a disfrutarlo, a dar mi mayor esfuerzo y a poner a México en alto”, afirmó el jugador.

Agregó que espera dar su mejor esfuerzo para seguir siendo considerado en la selección.

“Ir a Europa no es algo fácil, he hecho las cosas bien, he pensado en mi futuro y en selección, agradecido con América porque siempre me ha apoyado”.