Se lucen pedalistas yucatecos

La primera edición de la Carrera Ciclista Verano Yucatán representó un desafío enorme para los más de 150 pedalistas que la corrieron, con Elías Montañez Barroso y Alexa Zetina Martín como principales ganadores.

La humedad aumentó conforme fue avanzando la prueba, que tomó un derrotero hacia la Costa Esmeralda, haciendo sacar a los pedalistas la experiencia para llevar una agotadora ruta y dosificar sus cargas hacia la parte final.

La carrera partió en el complejo La Reserva, en la carretera a Chicxulub, para una escapada hacia San Crisanto, con trayecto de 80 kilómetros para las damas y las categorías secundarias, mientas que en la elite se cubrieron 100 kilómetros. Los principales exponentes del ciclismo del Sureste llegaron para el evento, igual que equipos de Belice.

Montañez Barroso, del equipo yucateco Zorros, detuvo los cronómetros en 2 horas con 21 minutos y 49 segundos. A su vez, Alexa Zetina cruzó la meta como mejor entre las damas con registro de 2:28’53”.

Tras una salida pareja, habitual en los tramos de inicio, Montañez Barroso salió del pelotón y se puso en la punta a partir del kilómetro 20, tomando ventaja importante y dosificando sus energías para el embalaje final.

“Fue un importante trabajo de equipo y es resultado de la preparación que se hace para este tipo de eventos”, destacó el ganador de la prueba de elite. Se llevó una bolsa de 10 mil pesos.

En el caso de Alexa Zetina, una especialista en triatlón, fue su primera victoria en competencias grandes de ciclismo. “La verdad no me esperaba ganar esta prueba, que fue muy demandante por las condiciones de humedad, pero se siente bien padre cruzar la meta como ganadora”, comentó la joven yucateca. Y no era para menos, pues, dijo, “nunca había ganado, así que me siento contenta. Trabajamos fuerte siempre y aquí están los resultados del trabajo”.

Montañez fue el ganador absoluto y le siguieron José Santoyo y Arath Esquivel en segundo y tercer lugar. El cuarto y quinto sitios correspondieron a Alan Carrillo y Nissan Arana, respectivamente. En la categoría máster A (40-49 años), Gabriel Cardozo fue el ganador, seguido por Guillermo Pérez, Jesús Hernández, Félix Cocom y Jorge Osorno.

En máster B (50 a 59 años), Víctor Hernández fue el primero en cruzar la meta, delante de Guy Devaux, Joseph Fitzgerald, Gabriel Burgos e Israel Alcocer.

En máster C (más de 60 años), Javier Burgos se llevó la primera posición con Antonio Rivas Saidén, en segundo y Elías Dogre en tercero. En la rama femenil a la ganadora Alexa Zetina le siguieron Lizbeth Rodríguez y Laura Rodríguez.

En la premiación se entregó una bolsa cercana a cien mil pesos, con jerseys y trofeos a los mejores cinco de cada categoría. Además, a Amado Hernández Coello, presidente de la Asociación de Ciclismo del Sureste, se le entregó un reconocimiento por su trayectoria.