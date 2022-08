”Checo” descarta el retiro luego de 2024

Aunque Sergio “Checo” Pérez tiene contrato con la escudería Red Bull de la Fórmula Uno hasta 2024, el mexicano no piensa en retirarse de la máxima categoría del automovilismo.

“Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces”, señaló Pérez en entrevista con el medio informativo alemán “Bild”. “Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la Fórmula Uno, será tu vida, y no puedes dejar eso atrás”.

“Checo”, quien se encuentra en el tercer puesto del campeonato de pilotos, debajo de Charles Leclerc y del actual líder y campeón de la categoría el holandés Max Verstappen, develó que después de las carreras su vida no será difícil, ya que tiene ilusión de buscar nuevos retos en otras cosas, además de pasar más tiempo con su familia.

“Los mejores momentos de mi vida no tienen nada que ver con las carreras. Por ejemplo, el nacimiento de mis hijos. Pero hasta las cosas simples significan mucho para mí. Si puedo conseguir un taco en México por 20 pesos y pasar tiempo con mi familia, estos son momentos que no se viven en la Fórmula Uno”.

Sufre altibajos

El piloto jalisciense, ganador esta temporada del Gran Premio de Mónaco, analizó los últimos resultados antes del parón, con solo un podio en las últimas cinco carreras.

“Hemos desarrollado aún más el coche y ya no se adapta al 100 % a mi estilo de conducción. Tengo que adaptarme porque actualmente se adapta mejor a Max y su estilo de conducción”, señaló el tapatío.

“Checo” piensa que puede pelear por más victorias en la segunda mitad de la temporada. “Si todo está bien y conduzco perfectamente, puedo vencer a cualquiera en la Fórmula Uno”.

Hasta el Gran Premio de Hungría, el piloto mexicano suma 173 puntos, con una carrera ganada y cinco segundos lugares.

Se relaja en México

Asimismo, “Checo” aprovecha el lapso de descanso en la Fórmula Uno para pasar unos días en México.

El piloto de Red Bull se encuentra en Puerto Vallarta donde disfruta del mar junto a su familia.

Las vacaciones del piloto de la Fórmula Uno las comparte junto a su esposa Carola Martínez y sus hijos, así como a sus papás María Luisa y Antonio, sumado a sus hermanos Antonio y Perla.

Los motores del máximo circuito volverán a sonar el 28 de agosto, cuando se corra el Gran Premio de Bélgica.— EL UNIVERSAL