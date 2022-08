Checo Pérez revela qué pasará con su futuro tras terminar su contrato con Red Bull

Sergio "Checo" Pérez ya dio indicios de lo que podría ser su futuro, una vez que finalice su contrato con Red Bull en 2024.

En entrevista para el diario de Alemania, Bild, el piloto mexicano dio a conocer que no se ve retirado de la Fórmula 1.

"Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la Fórmula 1, será tu vida, y no puedes dejar eso atrás", declaró para el diario alemán.

Asimismo, Checo Pérez reveló que debe adaptarse a su carro con los cambios que se le han realizado.

"Hemos desarrollado aún más el coche y ya no se adapta al 100 por ciento a mi estilo de conducción. Tengo que adaptarme porque actualmente se adapta mejor a Max (Verstappen)... Si todo está bien y conduzco perfectamente, puedo vencer a cualquiera en la Fórmula 1", aseveró el piloto de 32 años.

Checo Pérez reta a Max Verstappen

Pese a que marcha tercero en el campeonato mundial de pilotos en la Fórmula Uno, Sergio Pérez no considera que estén completamente enterradas sus posibilidades de lograr el título de manera individual.

Es cierto, "Checo" cumple el rol de "escudero" del neerlandés Max Verstappen, pero eso no significa que no sueñe con proclamarse monarca de la máxima categoría… Y que está convencido de que puede lograrlo.

Con nueve carreras por disputar, el mexicano confía en sus posibilidades, pero está perfectamente consciente de que la clave es terminar delante de Verstappen en el mayor número de pruebas posible. En declaraciones realizadas al medio de comunicación alemán "Sport Bild", Pérez asegura que puede ser campeón, si él y su monoplaza están en buenas condiciones.

"Por eso, la pregunta no es si puedo vencerlo en un fin de semana, sino en cuántas carreras puedo terminar por delante de él (Verstappen)", asegura "Checo". "Se trata de consistencia. Eso distingue a un campeón".

Después de 13 pruebas en la temporada 2022, Verstappen es líder del campeonato con 258 puntos, por 178 de Charles Leclerc (Ferrari) y 173 de Pérez.

Entre las nueve pruebas que restan, destaca el Gran Premio de México, a efectuarse el 31 de octubre. La Fórmula Uno regresará de su periodo vacacional veraniego el 28 de agosto, en Bélgica.