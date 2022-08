Serena Williams inicia fuerte el torneo en Canadá

Serena Williams consiguió su primera victoria en más de un año al superar a la española Nuria Parrizas-Díaz por 6-3 y 6-4 en el National Bank Open de la WTA en Toronto.

Serena, quien no había ganado en tanto tiempo, dijo que ni siquiera podía recordar la sensación.

“Estoy feliz de obtener una victoria. Ha pasado mucho tiempo, olvidé cómo se sentía”, afirmó ayer la tenista estadounidense.

Es el segundo torneo que disputa esta temporada la estadounidense de 40 años de edad, quien regresó a las competencias hace poco más de un mes en Wimbledon. La campeona de 23 torneos de Grand Slam perdió en tres sets en la primera ronda en el All England Club ante Harmony Tan.

Su última competencia había sido el grand slam de Wimbledon en 2021, cuando se tuvo que retirar lamentablemente en medio del primer encuentro debido a que sufrió un desgarre en el tendón de Aquiles tras resbalarse en el césped.

El primer triunfo de Serena desde el Abierto de Francia de 2021 la llevará a enfrentar a la ganadora del duelo entre Belinda Bencic y Tereza Martincova.

Serena inició fuerte, ganando sus primeros dos games con facilidad.

Nuria empató 2-2, pero a pesar de los problemas que sufrió Serena en ciertos puntos, la española de 31 años no logró ser consistente para avanzar. Serena encontró su ritmo, mezclado con su sólido toque y su distintivo poder y logró colocar cada tiro fuera del alcance de la española.

Los esfuerzos de Serena tuvieron a la afición gritando y por momentos hasta haciendo reverencias.

La estadounidense ganó los últimos tres juegos del primer set y surgió nuevamente en el segundo después de que su rival, 57a. del mundo, se fue arriba 4-3. Resistió un game de nueve empates para mantener el saque e igualar el set, posteriormente quebró su siguiente juego antes de sacar para ganar.

“Me siento bien, sentí que competí bien hoy. Creo que eso es lo que tenía que hacer, competir”, dijo. “Mentalmente, estoy llegando allí. No estoy donde normalmente estoy o donde quiero estar. Cualquier partido que juego, gane o pierda, me ayuda, afirmó Serena al finalizar el partido. “No he jugado mucho en el último año, dos años. Creo que eso me ayuda físicamente. Me siento mucho mejor en la práctica, es solo llevar eso a la cancha. Literalmente, soy el tipo de persona que toma una o dos cosas y luego hace clic”.

En tanto, la brasileña Beatriz Haddad Maia derrotó a la italiana Martina Trevisan 6-2, 2-6 y 6-2 y pasó a la segunda ronda del Abierto.

La rumana Simona Halep despachó a la croata Donna Vekic 6-0 y 6-2 y la kazaja Elena Rybakina se impuso a la checa Marie Bouzkova 7-5, 6-7 (3), 6-1.— AP