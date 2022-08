Un oportuno despertar de Henry Martín

En apenas unas semana, el delantero del América Henry Martín pasó de las críticas por falta de gol hacia los reflectores del equipo e incluso lanzó un guiño hacia el banquillo de la selección mexicana, pues hiló doblete de goles en Liga MX y se reveló que estuvo presente en el radar de Chivas para ficharlo previo al arranque del Apertura 2022.

El yucateco de 29 años rompió una sequía de gol en Liga MX, pues tenía dos meses y 16 días sin marcar. La última vez que lo hizo fue en la derrota del América 3-2 frente a León el 31 de julio en la jornada 6 del Apertura 2022, no obstante, dicho lapso cuenta con un ligero matiz, pues marcó en amistosos internacionales: en la derrota 2 a 1 frente a Manchester City el 20 de julio, así como en el empate 2-2 ante Real Madrid el día 26 del mismo mes.

“Siempre te vas a ir triste si pierdes, no importa cuántos goles metas. Si no consigues los puntos va a estar difícil”, expresó el yucateco en la zona mixta posterior al duelo frente a León.

No conforme con la cifra semestral en la competición doméstica ni con el último resultado, Henry Martín repitió la dosis de anotaciones en el triunfo sobre FC Juárez, 2-1, correspondiente a la fecha más reciente del certamen mexicano.

“A seguir haciendo mi trabajo, a seguir haciendo las cosas bien en la cancha. Lo más importante es ayudar al equipo a que sumemos de a tres y esperemos seguir así”, declaró en zona mixta luego del duelo ante FC Juárez.

Este póquer de goles en dos duelos significó un ascenso drástico en la lucha por el goleo individual del Apertura 2022, pues igualó lo hecho por Rogelio Funes Mori en siete partidos y se colocó a una celebración del aún líder Santiago Giménez, quien dejó a Cruz Azul durante la semana anterior para probar suerte con Feyenoord, de Países Bajos.

Cabe mencionar que, tanto Santiago Giménez como Rogelio Funes Mori y Henry Martín se disputan un renglón en la lista de 26 nombres que el técnico de la selección mexicana, el argentino Gerardo Martino, que llevará al Mundial de Catar 2022.

En un plano paralelo, como alimento a su confianza, el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, reconoció que existió interés por Henry Martín para ficharlo, en relevo del lesionaso José Juan Macías, quien se perderá todo el torneo debido a una ruptura en un ligamento cruzado.

“Real (interés sobre Henry Martín), hubo contacto con la directiva de América, con el jugador y ya no continuó el contacto. Hubo acercamiento, no se dio, no sé a futuro”, dijo sin titubear el directivo tapatío.

La próxima prueba del América y Henry Martín en Liga MX será el sábado frente a Pumas sobre el césped de Ciudad Universitaria.

