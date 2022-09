Fecha 12 de la Liga MX: Días, horarios y dónde ver los partidos del Apertura 2022

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Una jornada más del Apertura 2022 se pondrá en marcha. La fecha 12 de la Liga MX comenzará el jueves 1 de septiembre y culminará hasta la tarde del domingo 4 de septiembre en la cancha del Nemesio Díez.

En la duodécima jornada hay dos partidos que se roban los reflectores. El primero será en la cancha del estadio Azteca cuando el América reciba a los Tigres. Dos equipos que están en la parte alta de la tabla se miden y tiene acostumbrados a los aficionados a brindar un gran espectáculo.

Noticias Relacionadas Leones de Yucatán vs. Diablos Rojos y otros eventos imperdibles del fin de semana

El otro duelo atractivo es el del Toluca contra las Chivas. Los Diablos Rojos fueron el equipo que mejor se reforzó para este torneo, pero algunos partidos que se le han salido de las manos lo tienen en la sexta posición. Por su parte, el Rebaño llega a La Bombonera enrachados pues ya llevan tres triunfos consecutivos y cuatro sin conocer la derrota, por lo que este partido será crucial en sus aspiraciones de rumbo a la parte final del torneo.

Te puede interesar: Rayos del Necaxa busca regresar a la victoria en su estadio; recibe a León

La Jornada 12 comenzará en el Alfonso Lastras con el partido del Atlético de San Luis y los Xolos de Tijuana. Posteriormente el Querétaro recibe en La Corregidora al Puebla.

Partidos del jueves 1 de septiembre

Atlético de San Luis vs Xolos Hora: 19:00 horas Canal: ESPN y Star+ Querétaro vs Puebla Hora: 21:05 horas Canal: FOX Sports y FOX Sports Premium

Partidos del viernes 2 de septiembre

Necaxa vs León Hora: 19:00 horas Canal: TUDN Y ViX+ FC Juárez vs Cruz Azul Hora: 21:05 horas Canal: FOX Sports Premium

Partidos del sábado 3 de septiembre

Pachuca vs Santos Hora: 17:00 horas Canal: FOX Sports, FOX Sports Premium, Marca Claro,Claro Sports Monterrey vs Mazatlán Hora: 19:05 horas Canal: FOX Sports y FOX Sports Premium Atlas vs Pumas Hora: 19:05 horas Canal: Azteca 7, Canal 5, TUDN, Afizzionados América vs Tigres Hora: 21:05 horas Canal: TUDN, Afizzionados

Partidos del domingo 4 de septiembre

Toluca vs Chivas Hora: 17:00 horas Canal: TUDN, Afizzionados.