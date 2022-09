La Universidad Modelo, en la primera división

La Universidad Modelo jugará, a partir de este mes de septiembre, en la primera división de la Liga femenil de la Asociación de Básquetbol Estudiantil.

En el circuito nacional participan 14 equipos de universidades de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Toluca, Ciudad de México y Puebla.

La mañana de ayer, en la propia Universidad Modelo, se llevó al cabo una rueda de prensa en la cual se anunció este importante avance en el proceso de promoción del básquetbol femenil en la universidad.

Entre otras cosas, se anunció que el equipo de la Universidad Modelo jugará en el polideportivo municipal del fraccionamiento Francisco de Montejo.

El Ing. Carlos Sauri Quintal, director de la Universidad Modelo campus Mérida, destacó que la llegada del equipo femenil de básquetbol al circuito nacional de la ABE, el cual está cumpliendo 10 años de su creación, marca un importante momento dentro del proyecto para desarrollar este deporte al interior de la institución, especialmente en los tres últimos años.

El 23 de septiembre, al iniciarse el campeonato femenil 2022-2023 de la ABE, el equipo de la Universidad Modelo viajará a Toluca.

Jonathan Villegas, entrenador del equipo, explicó que el lema del conjunto es “Sin título no hay título”, el cual encierra la filosofía y mística del cuadro modelista, pues para poder participar en este campeonato, las jugadoras deben estar al día en sus estudios.

“Jugadora que no rinda en sus estudios, así sea la mejor y que más puntos hace, no juega; para nosotros el deporte es parte de la formación integral de las jóvenes, quienes forman parte del equipo no solo entrenan muy duro, también estudian muy fuerte”, dijo el entrenador.

La liga permite registrar hasta 18 jugadoras por equipo; por partido pueden asistir hasta 12.

El equipo jugará dos partidos por semana, una semana como local y la siguiente como visitante.

Ayer se informó que jugará los viernes y domingos, a las 17 y a las 11 horas.— Emanuel Rincón Becerra