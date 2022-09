Un memorable primer título

Los aficionados no han dejado de manifestar interés en recordar la primera corona de los Leones. Los tiempos cambian y definitivamente no hay comparación entre los títulos que han obtenido.

Cuando el 19 de agosto de agosto de 1999 fundé la “Peña Amigos del Béisbol”, en esa memorable ocasión, se no pidió hacer la novena ideal de todos los tiempos. Nos impusimos la tarea de integrarla en 30 minutos y el resultado no satisfizo a muchos, porque la verdad es que los que no han leído la época de oro de nuestro béisbol, allá en los primeros meses de 1905, no tienen la más mínima idea de lo acontecido. Después los vacíos de buena calidad de los beisbolistas tardarían más de 10 años en recuperarse y luego otra sima, en que solo el entusiasmo de los patrocinadores levantó la cabeza, la que se le ha llamado “la época romántica” que se prolongaría hasta ya entrados los años cincuentas.

El sueño de entrar al máximo béisbol de verano nace en la mente de un yucatecolibanés, Humberto Abimerhi Abimerhi, quien convence a don Álvaro Ponce Vidiella, a la aventura. Contábamos con el mejor parque de la República y Beto con su labor “omnia vinci”, convence a don Arnulfo T. Canales, presidente del circuito de verano, primero, a los dueños de equipos, ofreciendo pago de boletos de avión, gastos, y luego a Alejandro Aguilar Reyes “Fray Nano”, quien se había retirado del béisbol por causas personales, y el ilustre “Fraile” retornó a la pelota y nos honró lanzando la primera bola en el juego inaugural en Mérida.

Todo esto nos condujo a caminar unidos de la mano, peloteros, directivos y aficionados, que soñábamos con izar la banderola de campeones. Beto Abimerhi cumplió a carta cabal.

El final del primer campeonato, 1954, no fue nada halagüeño, terminados a ocho juegos y medio del campeón, aunque razonadamente, siendo un equipo de expansión, no se le podía pedir más y así lo entendieron los “istas”. Los cubanos Óscar Garmendía (en Miami) y Mario Collazo (falleció en Mérida) y el relevo del primer yucateco como manejador de la escuadra, Pedro Comas Peña, hicieron todo lo posible por salir airosos del primer compromiso.

En 1955 acabamos el rol a nueve juegos del primer lugar, pero como sotaneros. En 1956 ascendimos al tercer escalón, pero terminamos a 27 juegos del campeón Diablos Rojos, y esta vez el mando recayó en el “Habana Perfecto”, Adolfo Luque.

Llegó 1957 y lo hicimos. Sufrimos lo indecible. El mes de agosto no presagiaba nada bueno, el equipo ganaba y perdía. Recordaremos que en aquellos tiempos se jugaba cinco semanas en casa y cinco en gira, jugándose seis encuentros. Todas las demás visitas se hacían en autobús. Imagínese, amigo lector, visitar la ciudad capital del país, Monterrey, Nuevo Laredo y Veracruz. Toda una odisea. ¡Qué aguante físico de los peloteros!

Y llegamos a la última serie del calendario. Aterrizan los Leones en el nido del Águila. Únicamente medio juego era la ventaja de los felinos sobre el “odiado” Diablos Rojos.

Agosto 27: La tragedia. Los Leones ganaban 7-1, pero los jarochos hicieron un carrusel de seis circuitos y se llevaron la victoria 8-7, en tanto los demonios vencían a otros felinos, los Tigres, 3-1, y el standing daba una voltereta: Diablos era líder desbancando a los yucatecos.

Agosto 28: revanchas y drama. En la capital del país, Tigres tomaba venganza y vence 6-3 a los demonios. Yucatán, que ganaba 4-0 en el cuarto inning, ve esfumarse la victoria al caer tremendo aguacero que suspende el juego y permite un empate en el primer sitio. Diablos y Leones con 64 victorias y 51 derrotas.

Agosto 29: Día de felicidad. Amanece el 29 y se torna color de rosa el camino de los Leones. Yucatán obtiene doble éxito, 6-4 y 9-2, el primero fue el suspendido la tarde anterior. En el segundo, Joe Nakamura solo permite cuatro imparables. Los Tigres nos tendían la garra y vencían en trepidante juego de 12 episodios a los escarlatas 2-0. Yucatán ampliaba a juego y medio su ventaja como líder.

Agosto 30: Otra vez drama. Pero el sufrimiento, la angustia, ahogaban a los aficionados de Yucatán, pues al siguiente día, los veracruzanos hacían de las suyas y viniendo de atrás vencían 8-7 en 10 actos .Ese mismo día, la Liga Mexicana daba a conocer la decisión de que en caso de registrarse un empate al terminar el rol regular, el lunes se efectuaría la definición en un solo juego a jugarse en México o Mérida. Sería en un volado. Yucatán mantenía juego y medio de distancia.

Agosto 31: Maratón y a sufrir. Diablos juega doble cartelera, uno correspondía a un juego suspendido el 23 de junio y quitan las rayas a los Tigres: 6-4 y 11-4. Los Leones hacen de su parte y salen airosos 10-4. Un solo juego es la diferencia. Nadie concilia el sueño. La información la teníamos solo por los medios impresos. Radio, ni pensarlo, todas las estaciones transmitían en onda larga. Solo escuchamos México por su transmisión en onda corta.

Septiembre 1: La locura. Todos los yucatecos prendidos a sus radios escuchando la transmisión Tigres-Diablos, que era a las once y media de la mañana. En Veracruz era por la tarde. Los gritos de júbilo, la angustia y el temor que nos ahogaba llegó a su fin, cuando los Tigres nuevamente hicieron de la suyas y pasaron por la piedra a los Diablos, 4-1. Pero los Leones no aceptaron que el cetro fuese obra y gracia de los Tigres; no señores, con ayuda de otros no. La victoria se la llevan 6-5 en medio de un final cardíaco, cuando Veracruz llenó las bases en el inning ocho. Al bate, el inmenso Ángel Castro, quien en el juego de inicio de la serie la había botado con la casa llena, no pudo repetir la hazaña. Nakamura vino al rescate y dominó en rolata a sus manos al sonorense y luego Pedro Montané terminó el suspenso. ¡Yucatán era el campeón! En solo cuatro años, la habilidad gerencial de Beto Abimerhi había cumplido y éramos campeones.

¡Cómo olvidar a la escuadra que nos dio la primera gran satisfacción! El equipo lo formaron “Camaleón” García, Dany Hayling, Pedro Montané, Cuco Toledo, Zacarías Auaís, Julián Ladera, Isaac Seoane, Mike Rodríguez, Orlando Leroux, León Kellman, Joe Nakamura, Pepe Bache, Tata Solís, el “Centavo” Sentíes, “Cañitas” Moreno, “Mulo” Alvarado, Alberto Calvillo, Chucho Rejón, Olmedo Suárez, “Pata de Loro” Arrieta, el joven Wílliam mBerzunza, que fueron los que terminaron en el equipo campeón. “Barriguilla” Rodríguez era manejador y “Strike” Valdez el coach. Eran todos. El puesto de coach era desempeñado por alguno de los pítchers acompañando a “Strike” y Ángel González, inolvidable amigo, como masajista.

Así se llegó a la obtención del primer campeonato de los Leones de Yucatán. Hago notar que me desempeñaba como anunciador oficial y anotador oficial. Felicidades, aficionados de los Leones.— Carlos Castillo Barrio