Alves no fue convocado

La selección brasileña jugará sus últimos amistosos antes del Mundial de Catar, por lo que el seleccionador brasileño, Tite, dio a conocer la lista de futbolistas convocados, donde destaca la ausencia del jugador de los Pumas: Dani Alves.

Entre las razones por las que Dani Alves no fue citado para los amistosos ante Túnez y Ghana, a finales de septiembre en París; destaca que no tiene el estado físico necesario, debido a que no realizó una “preparación adecuada” a su llegada al club universitario, y también a una gastroenteritis que “afectó su rendimiento”, según explicó el preparador físico de la selección, Fábio Mahseredjian.

No obstante, Tite presentó una convocatoria poderosa para estos compromisos, ya que figuran elementos como: Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphina y Mateus Cunha.