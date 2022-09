Los Leones de Yucatán, con motivación que puede ser clave

El título principal de esta entrega previa a la Serie del Rey es el mismo utilizado para encabezar la Serie de Campeonato de la Zona Sur. Y es que, sin duda, Yucatán tiene con qué.

Tuvo con qué y venció a los Diablos Rojos del México, en una batalla que, no quedará duda en ningún lado, será recordada como una de las más grandes de la historia. Los Sultanes de Monterrey lo vieron en televisión y seguramente tendrán claro qué es lo que les espera a partir de hoy, cuando se enfrenten en la batalla por el campeonato absoluto de la Liga Mexicana. Es, igual, otra batalla de las ya clásicas en esta época del año.

Pasado… ¿glorioso?

Los Sultanes son el segundo equipo más ganador de la LMB, con diez coronas, pero no llegan a la final desde 2018, año en que jugaron dos veces el tramo final: perdieron contra los Leones y ganaron contra Oaxaca. Los melenudos, con cuatro estrellas en su palmarés, son el club de mayores dividendos en los últimos cinco años, salvo porque, a pesar de llegar dos veces a la Serie del Rey, no la han podido ganar. Así pues, las dos organizaciones, que son parte del mayor orgullo de la LMB, llegan con hambre de triunfo. Y con proyectos altamente calificados. En las dos ya está prohibido perder. Más con Yucatán, si se toma en cuenta ese desplome de tintes históricos del año pasado ante Tijuana (perder cuatro en fila, tras tres triunfos abriendo).

Los equipos

Los dos equipos fueron cuartos en sus zonas. Los regios con marca de 51-59, y los yucatecos con 46-43. El pitcheo de los Sultanes tiene dos puntales en Yohander Méndez y Julio Terán. Dos auténticos caballos de batalla. Los Leones no contaron con un as, pero en el final apretaron brazos como los de Henderson Álvarez y Elián Leyva, aunque los dos tiraron en los juegos finales ante Diablos y estarían listos para cuando la serie se traslade a Mérida. Los Leones, claro, están más trabajados que los Sultanes, que llevan una semana sin jugar. Estar trabajados es señal, no queda duda, de que están en forma, contrario a cuando hay descanso excesivo. Los Leones tienen bateadores que despertaron ante los Diablos, como “Pepón” Juárez, “Cafecito” Martínez, y Art Charles sigue intratable, con Norberto Obeso y el “Black Panther” Drake. Pero la fila de artilleros regia es grande, del primero al noveno bate, destacando Zoilo Almonte, Alfredo Calixte y los bates mexicanos de Sebastián Elizalde y Víctor Mendoza.

Numeritos

En las series de campeonato, los Sultanes ganaron 4-0 destronando a los Toros de Tijuana, y los Leones se fueron en siete partidos ante el México. Las fieras, los números lo dicen, fueron el mejor club de los cuatro finalistas en bateo (algo histórico), con .338, incluso 14 jonrones y 61 producidas, claro, en juegos de pizarra basquetbolera en Ciudad de México, donde vuela de lo lindo la pelota. Los regios, en cuatro juegos, batearon .288, con cinco jonrones y 23 impulsadas. Ahora veamos el pitcheo: Monterrey tuvo 4-0, con efectividad de 2.41, 11 carreras limpias en 24 entradas, con 13 bases y 27 chocolates.

Y Yucatán se fue de 4-3, con 7.68 de ERA, producto de 24 limpias en 39 entradas y un tercio, además de 22 bases y 34 ponches. Lo del rol regular, lleno de complicaciones en ambos lados, puede servir de poco a estas alturas.

Los mánagers

Los Sultanes volvieron a traer al último mánager que les hizo campeones, Roberto Kelly. Con el panameño estabilizaron una temporada a la altura de lo que es ese club, y en los playoffs jugaron casi perfecto (solo tienen dos derrotas, por 12 victorias). Kelly tiene un colmillo retorcido y una fama de ser más director de orquesta que capataz. Ah… pero del otro lado el que dirige también tiene estrellas por todos lados. Roberto Vizcarra es uno de los mánagers mexicanos de mayores triunfos en la historia, y fue llamado como bombero para sacar del marasmo en que estaban los Leones. Además, fue él quien guió a las fieras a su última corona, ante los Sultanes de Kelly en el Primavera de 2018.

Factor anímico

Los Leones, como en la memorable temporada de 2006 (los aficionados recuerdan más ese año que lo de 2018, en torneo corto), especialmente por todo lo que giró en torno al equipo de Lino Rivera que, para izar el banderín, derribó a tres gigantes: Diablos, Tigres y Sultanes. Algo así pasa con los selváticos de este año: una familia unida, héroes distintos, todos poniendo de su parte. Y llevan sorteando dificultades. Los Sultanes son un equipazo, de esos que juegan como una máquina, con tanto talento en sus filas. Pero, si los Leones acabaron con los Diablos en su casa, cuando todos los daban por muertos, ¿qué más puede pasar ahora?

Dos apuntes para cerrar este espacio: nos cuenta el padre Lorenzo Mex Jiménez, capellán de los Leones (el que más ha durado entre cambios de directiva, mánagers y jugadores), una pelota firmada por los Leones, entregada a partir de la sexta entrada del juego del domingo. Se la iban a dar antes, pero le dijeron: “Hasta la sexta. Puntuales. Y después vino el jonrón de Charles. Eso, aderezado con la lámpara (una vela encendida con vaso con logo del equipo) que es la señal de la esperanza)”. El padre Mex cree que es lo que más tienen los Leones: esperanza. Y mientras no se pierda eso...Segundo, Hernán Evia Góngora, que sufre como pocos con el béisbol, destaca igual como fortalezas “el ánimo y el autoestima que están al tope”.

¿Pronóstico? Yucatán tiene con qué. Tal vez seis o siete, pero sí puede izar el banderín. El Diario se los contará, con el favor de Dios, desde allí.— Gaspar Silveira