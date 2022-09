Reportera sufre acoso en plena transmisión en vivo; la besan sin su consentimiento: VÍDEO

BRASIL.— Una vez más una reportera fue acosada por un aficionado; en esta ocasión se trató de Jessica Dias, una brasileña que forma parte del equipo de ESPN, y quien no logró disimular su disgusto cuando en pleno enlace en vivo la acosaron y besaron sin su consentimiento. Este momento incómodo para la reportera ha generado la indignación de varios internautas.

Reportera sufre acoso en plena transmisión en vivo; la besan sin su consentimiento:

Previo a un partido de la Copa Libertadores, la reportera brasileña de ESPN se encontraba en las afueras del Estadio Maracaná de Brasil para reportar cómo se estaba viviendo el partido. Fue así como al ver que Jessica Dias se encontraba en una transmisión en vivo, un aficionado del Flamengo aprovechó para acosarla.

En un vídeo que circula en redes sociales se puede observar como el sujeto se le acerca y la besa, sin embargo, la reportera a través de sus redes sociales denunció que antes del enlace el hincha intentó besarla más veces.

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada ao vivo por um lixo humano que suja a camisa do Flamengo com atos repugnantes como este. pic.twitter.com/bHnHKtYUeH — Paulo Pacheco (@ppacheco1) September 7, 2022

Incluso la manoseó, ella se defendió, pero él la insultó y al final aprovechó su "descuido" para darle un beso que fue captado por el camarógrafo.

“El último acto fue el beso en la mejilla. Que podría haber sido en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito. No quería un beso, no quería un abrazo, no quería pasar tres horas en una comisaría. Sólo quería trabajar“, escribió Jessica Dias con gran pesar.

¿Habrá castigo para el aficionado que acoso en plena transmisión en vivo a la reportera?

La denuncia y medidas legales que tomó la reportera brasileña tras ser acosada en plena transmisión en vivo tuvieron efecto, pues el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro confirmó que el seguidor del Flamengo fue detenido por la Policía esa misma noche bajo acusación de acoso.

Cabe destacar que en ese país desde el 2018, dicha falta está clasificado como delito.

Debido a ello la prisión preventiva fue decretada después de una audiencia de custodia en el Juzgado Penal Especial, ubicado dentro del propio Maracaná, sin posibilidad de libertad bajo fianza.

Por su parte, el equipo Flamengo lamentó que "hechos repugnantes como este sigan ocurriendo", asegurando que esto no representa los valores del club ni a los verdaderos aficionados.

O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam. — Flamengo (@Flamengo) September 7, 2022

Mientras que el canal ESPN, así como otros medios de comunicación de Brasil como GloboEsporte, TNT Sports Brasil, UOL Esportes y el colectivo feminista Dibradoras igualmente se solidarizaron con la reportera que fue acosada.