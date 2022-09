Cristiano Ronaldo rechazó millonaria oferta para jugar en Arabia Saudita

MÁNCHESTER.— Cristiano Ronaldo no ha tenido la mejor temporada 2022 en la Premier League, aunado a ello, las dudas sobre su futuro han afectado su relación con su entrenador, compañeros y aficionados.

Asimismo, el deseo del portugués de abandonar a la institución inglesa para jugar la Champions League no pudo concretarse y hoy en día es uno de los suplentes del equipo que comanda Erik Ten Hag, pero a pesar de todo ello CR7 rechazó una millonaria oferta para jugar en Arabia Saudita.

Todo parece indicar que el contrato de Cristiano Ronaldo con el Manchester United se cumplirá hasta el próximo año (2023), pues el atacante habría rechazado la posibilidad de salir del club para irse al futbol árabe.

Según el diario británico, The Athletic, CR7 fue buscado por el Al-Hilal y el Al-Nassr, clubes que no tuvieron éxito a la hora de convencer al todavía delantero del Manchester United.

Por su parte CNN Portugal indicó que el Al-Hilal le habría ofrecido al portugués ganar la exorbitante cantidad de 242 millones de euros por jugar dos temporadas; convirtiéndose así -en el jugador mejor pagado del planeta.

De igual modo, el Al-Hilal con la millonaria oferta ofrecida habría buscado asegurar la llegada del atacante a uno meses de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero Cristiano declinó pues siempre tuvo como prioridad fichar por un club que jugara la Champions League.

No obstante, Yasser Almisehal, presidente de la Federación de Futbol de Arabia Saudita, reconoció el interés de varios equipos de la Saudi Pro League en Cristiano Ronaldo, a quien esperan ver pronto en la competencia.

"Nos encantaría ver a Cristiano en Arabia Saudita... Ahora mismo ya no es posible porque nuestro mercado está cerrado, pero nos encantaría ver a un jugador como Cristiano Ronaldo jugando en la Liga. (...) Desafortunadamente eso no sucederá antes de enero", declaró en The Athletic.