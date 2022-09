Tecoh arrolla a Citilcúm

En una jornada en la que la lluvia obligó a suspender cinco de los ocho encuentros programados, los Tábanos de Tecoh arrollaron a los Carpinteros de Citilcúm, con pizarra de 13-2, al consumirse la 4a. jornada de la Liga Motuleña de segunda fuerza.

Con el resultado los insectos conservaron su aureola de invictos, en tanto los talladores de madera siguen sin probar la victoria.

Se pensó que iba a ser una pelea pareja, ya que los Tábanos hicieron una carrera en la parte baja del segundo acto y los izamaleños respondieron con par de carreras en el tercero con hits productores de Julián Ramírez y Gastón Estrella. Pero después la balanza se inclinó hacia un solo lado, ya que los tecohenses respondieron con rally de cinco carreras.

Ganó Víctor Chan, quien relevó a Julio Pinelo. Perdió Manuel Eb, con relevo de Gastón Estrella.

CON IMPLACABLE ofensiva de 17 hits, los Centauros de Telchac Pueblo les tumbaron su nido a los Cardenales de Santo Domingo, superándolos 12-8.

El golpe mortal se dio en la parte alta del quinto rollo donde los telchaqueños —ahijados de Jacobo “Piolo” López— le dieron la vuelta a la pizarra con ramillete de cinco carreras y se pusieron el pizarrón 10-7.

Dicha rebelión la coronó Jorge Argáez con jonrón con dos a bordo.

En la ofensiva ganadora de 17 hits destacaron Gínder Cauich, Juan Pablo Canché, Alfredo Jiménez, Ulises Puerto, Carlos Maldonado y Jorge Argáez.

Por los pájaros rojos destacaron Ángel Caamal (sencillo y jonrón) y Ezequiel Cauich (5-3).

La victoria fue a la contabilidad de Dusty Peraza, qien relevó a Omar Dula. Perdió César Abán, con relevo de Juvencio Kú.

LOS MONARCAS Papayeros de Buctzotz derrotaron a las Calaveras de Tahmek con pizarra de 10-3 apoyándose en los brazos de Luis Fernando “Pecas” Morales, Dídier Pérez (ganador) y Fernando Graniel, quienes admitieron nueve hits.

La tercia de serpentineros fue apuntalada con metralla de 16 imparables, encabezada por José Baeza, Nereo Lizama, Fernando Graniel e Iván Alvarado.

Los partidos que iniciaron y fueron suspendidos por lluvia, fueron: Gallitos de Tepakán Vs. Potros de Cacalchen, Bravos de Dzemul Vs. Toros de Conkal, Cachorros de Motul Vs. Piratas de Komchen, Diablos RLP de Dzidzantún Vs. Potros de Dzemul y Bombarderos de Izamal Vs. Venados de Xhualtez.