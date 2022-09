Tom Brady, sin margen para cometer errores

Tom Brady, quarterback de los Bucaneros de los Tampa Bay, reconoció ayer que a sus 45 años no hay margen de error en la NFL ya que cada golpe le deja moretones más prolongados.

“No hay margen de error en este juego cuando tienes 45 años porque recibes muchos golpes y sientes cada uno muy duro. Cuando eres más joven, tu cuerpo es muy diferente con los moretones y raspones”, explicó.

En la semana uno de la temporada, Brady llevó a los Bucs al triunfo 19-3 sobre los Vaqueros de Dallas en un duelo en el que fue capturado dos veces y sufrió una intercepción.

Fue el primer partido de su temporada número 23 en la liga, algo que dijo resintió al levantarse el lunes.

“Me desperté y dije: ‘Santo cielo’, hubo algunos golpes, miré mi brazo y vi varios moretones y cortes. Cuando tienes 45 años, tu cuerpo cambia mucho. Entonces me pregunté, ‘¿con qué estoy lidiando ahora?’”, agregó.

El mariscal de campo que más Super Bowls ha ganado en la NFL, con siete, aceptó que entre las preguntas que se hace está la de cuánto tiempo soportará este nivel de competencia.

“Dices, ‘todo está bien’, pero ‘¿cuánto tiempo más quiero hacer esto?’ Obviamente me comprometí para este año y todo va a ser como siempre, seguiré evaluando los diferentes aspectos del juego”, explicó.

En febrero pasado, Brady anunció su retiro luego de 22 temporadas, 40 días después reculó en su decisión y anunció que jugaría su campaña 23 para buscar un octavo anillo de campeón.

En la pretemporada se perdió los dos primeros partidos de los Bucaneros, estuvo ausente 11 días para arreglar asuntos personales, aunque volvió para jugar en el último encuentro de preparación en medio de rumores sobre una crisis en su matrimonio.

A pesar de las dolencias que le dejó su debut en esta temporada, el quarterback aseguró que no fallará a su compromiso con los Bucs.

“Lo tomaré día a día y lo evaluaré a medida que venga, todavía es muy divertido para mí, aún lo disfruto; lo siento ahí afuera en el campo, siento alegría, felicidad y camaradería en cada partido”, explicó.

A pesar de esa felicidad Brady dejó entrever que el final de su carrera está cada vez más cerca.

“No he tenido una Navidad en 23 años, ni un Día de Acción de Gracias, no he celebrado cumpleaños con gente que me importa que haya nacido entre agosto y enero. Llega un punto en el que dices: ‘Me he saciado y es tiempo de continuar a otras partes de la vida’”.

Este domingo, Tampa Bay visitará a los Santos de Neeva Orleans en la semana 2 de la temporada 2022.—EFE