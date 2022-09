Maris estaría orgulloso

Roger Maris posee el récord de jonrones en una sola temporada de la Liga Americana desde 1961. Ese año, conectó 61 jonrones, rompiendo el récord sagrado de Babe Ruth y ganando el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Maris ha estado en las noticias últimamente porque Aaron Judge, jardinero de los Yanquis, tiene la oportunidad de romper su mítico récord. Al cerrar el miércoles contra los Medias Rojas de Boston, Judge va con 57 jonrones en los primeros 142 juegos de la temporada de 162 duelos. En la misma cantidad de juegos en 1961, Maris tuvo 56.

“Siempre es bueno ver a papá regresar un poco al ojo público por sus elogios en el béisbol”, dijo Kevin Maris, uno de los seis hijos de Roger Maris. “Él logró mucho. No podríamos estar más orgullosos de lo que hizo. Sesenta y uno es un número único”.

Kevin Maris no tiene más que elogios para Judge. Consideró al toletero de 30 años un destacado elemento que representa bien a los Yanquis. Kevin también se alegra de que sea un yanqui el que está desafiando el récord de la Americana. Barry Bonds posee la marca de Grandes Ligas con 73, pero los problemas con el dopaje hacen que su cifra no sea tan considerada y muchos vean la de Maris como la real en Grandes Ligas.

Al mismo tiempo, a Kevin le gustaría que su padre conservara el récord. “La familia estaría emocionada por Judge si es capaz de lograr esta hazaña monumental”, agregó Kevin. “Es un récord único, uno de los mejores en el deporte. Batear una pelota de béisbol no es fácil. Para lograr eso, lo has hecho durante una temporada, no solo un juego o un turno al bate”.

Judge, como Maris, es un jardinero derecho que aparece en el jardín central de vez en cuando. Y apropiadamente, esta búsqueda de Judge llega 61 años después de que Maris enfrentara una inmensa presión mientras desafiaba a un ícono como lo era Ruth.

“La presión que tenía papá día tras día: Nueva York tenía un montón de cartas”, dijo Kevin. “Papá se sentaba allí durante horas clavado en su casillero, solo dando respuestas a los reporteros. Le hacían las mismas preguntas día tras día”.

“En aquel entonces, no lo vigilaban como lo hacen ahora. Hoy en día, dan a los jugadores unos 10 minutos para relajarse después del partido. Papá no tenía ese lujo. Preguntas día tras día, te desgastan en algún momento”. Entonces, ¿cómo cree Kevin que reaccionaría su padre al ver a Judge cuestionar su historial si estuviera vivo hoy?

“Papá estaría emocionado de saber el calibre de muchacho que es, el tipo de jugador que ha sido, cómo se representa a sí mismo dentro y fuera del campo”, dijo Kevin Maris. “No tienes muchos jugadores completos en estos días. Es refrescante ver el lado humilde”, dijo a MLB.Com.