CIUDAD DE MÉXICO.— El Clásico Nacional se convirtió en un juego infructuoso para las Chivas del Guadalajara, pues además de la derrota de 2-1 ante América, el equipo tapatío sufrió la expulsión de uno de sus hombres claves, por supuesto nos referimos a Fernando 'Nene' Beltrán. No obstante, este ha generado la indignación de la escuadra y la afición, pues se indicó que Cadena no conoce el porqué de esta decisión.

Terminó el partido en el Azteca. pic.twitter.com/i4xHIMzV52 — CHIVAS (@Chivas) September 18, 2022

'Nene' Beltrán fue expulsado al finalizar el Clásico; genera indignación

Medios deportivos confirmaron que al finalizar el partido entre el Guadalajara y el América, el jugador del Rebaño Sagrado recibió una tarjeta roja por parte de Adobai Escobedo, quien fungió como silbante la noche del pasado sábado 17 de septiembre en el Estadio Azteca.

Por su parte, Ricardo Cadena señaló que desconocen el motivo por el cuál el 'Nene' fue expulsado e incluso en el vestidor todos se preguntaron el porqué, pero hasta el momento no se sabe la razón. El entrenador también señaló que Fernando no es un jugador que pelee con los silbantes.

“No sabemos, Fer es un chico que no encara y no creo que le haya dicho algo al arbitro, pero es la palabra del arbitro contra la de un jugador”, comentó el estratega rojiblanco al finalizar el cotejo en el que el chiverío cayó 2-1.

La directiva esperará el dictamen de la Comisión de Árbitros para conocer el motivo por el cual no podrán contar con el futbolista para el partido del sábado 1 de octubre cuando visiten a Cruz Azul.

La preparación de nuestro Rebaño continúa de cara a la Fase Final uD83DuDD34??



Último juego de Temporada Regular:

uD83CuDD9A Cruz Azul

uD83DuDCC6 Octubre 1 pic.twitter.com/wxF73XXyqe — CHIVAS (@Chivas) September 19, 2022

Ricardo Cadena arremete contra el arbitraje del Clásico

El técnico del Rebaño Sagrado también se pronunció sobre la polémica en torno al remate de Sergio Flores que parece cruzó la línea del arco de Guillermo Ochoa, pero el arbitro determinó que no fue así, por ello Ricardo Cadena arremetió contra esta situación.

"Del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible", declaró al finalizar el encuentro en el estadio Azteca.

uD83CuDDE6uD83CuDDF9 ¡AQUÍ SE LUCHA HASTA EL FINAL! uD83DuDCAA



Cada RT uD83DuDD01 ES UN "TIENES MI APOYO CHIVAS" ?? pic.twitter.com/ITRGXjp8tI — CHIVAS (@Chivas) September 18, 2022

Asimismo, el técnico del Rebaño Sagrado mencionó que la perspectiva de la cámara muestra que el balón al parecer sí entró, por ello no entiende por qué no la revisaron.

"Ustedes juzguen, hay una imagen muy clara en redes sociales, no la pude ver hasta ahora y no entiendo por qué no la fueron a revisar", externó Cadena con evidente tristeza.

Ah, pero si fuera al revés... uD83DuDE43 pic.twitter.com/VL6huzpDLD — CHIVAS (@Chivas) September 18, 2022

A pesar del resultado, Ricardo Cadena dejó ver su deseo de querer volver a jugar contra las Águilas en Liguilla.