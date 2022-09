Los Leones de Yucatán sí pueden

Por allí dicen los expertos que los Leones pudieron salirse con las dos victorias de su viaje al infierno. No están equivocados.

Los melenudos han aprendido a batear en la densa altura de los estadios del centro del país y también sus lanzadores a apretar a la hora buena. Y sí, por eso dicen que tuvieron para irse con el par de éxitos del Estadio “Alfredo Harp Helú”.

Los números no mienten. Lo que se ve en los rostros de los peloteros tampoco.

Los Leones batearon 20 hits en el primer partido y luego 18 en el segundo y en total en dos juegos anotaron 35 carreras en un estadio en el que, en teoría, iban a quedar abajo en esos rubros. Allá es donde se aplica mejor el aprendizaje de los selváticos. Nada de temores al pararse a la caja de bateo.

Cuando los Leones se vieron en apuros por cuestiones de ofensiva, sus lanzadores los sacaron a flote. Eso habla mal de los Diablos, en su ataque y en su departamento de los bultos postales.

En el Juego 1, tras ser apaleado Radhamés Liz, Yoanner Negrín, Hunter Cervenka, Jake Thompson y Alex Tovalín se las ingeniaron para colgar cero tras cero a los Rojos, que se sacudieron el tridente hasta que subió a la loma Jorge Rondón y les sacaron el juego de la bolsa a los peninsulares. Que si hubiera dejado a Tovalín una entrada más, que si pudo haber aguantado a Thompson un poco más. Quizá si Vizcarra lo hacía estaríamos hablando de otra cosa.

En el Juego 2, Manny Chávez discretamente hizo el trabajo y cuando los Leones vieron complicada su delantera, otra vez los relevistas realizaron sólido trabajo.

Los Diablos se vieron endebles tanto en la caja de bateo como en la loma de los disparos. Sus dos abridores quedaron a deber y luego la gran mayoría de los 16 relevistas utilizados por Juan Gabriel Castro se vieron titubeantes. Los que siguen la temporada escarlata dice que no es secreto que el problema de Castro fue su pitcheo.

Los artilleros pingos, conocidos de sobra por su atingencia a la hora de batear, no se vieron tan consistentes. Algunos no perdieron la estamina, como Jesús Favela, Juan Carlos “Happer” Gamboa, pero el problema es que otros, los pesos pesados, no se han visto. Japhet Amador y Roberto Ramos, por ejemplo, batean .182 y .200 en la Serie de Campeonato ante los Leones. Y, si hiciera falta, se les ve presionados. La cara de Amador y la presión por batear están pesando en el famoso “Gigante de Mulegé”.

Con los Leones, a pesar de tantos hits, no todo ha sido color de rosa. Pero traen a dos bateadores que, cuidado con ellos, como son José “Cafecito” Martínez (siete impulsadas) y Art Charles, que se enreda en cualquier momento. “Pepón” Juárez compila .500 en esta serie, pero no ha podido conectar a la hora de producir carreras. Eso, empero, es mejorable.

Pero en lo colectivo, batean para .457, y los Diablos para .345, cuando se suponía que debería ser al revés.

Todo mundo habla igual de que ahora que estarán en Mérida, desde la loma del Parque Kukulcán se deben asentar mejor los lanzadores, eso en beneficio de ambos equipos. Punto que los Diablos urgen de aprovechar.

El que es buen gallo, cantará en cualquier gallinero. Los Leones ya fueron al averno a plantar cara, como bicampeones del Sur, a unos Diablos que en esta edición, aunque lideraron la Zona, no espantan como en años anteriores. En el béisbol cuesta mucho adaptarse. Los melenudos lo hicieron rápido en Puebla y México, donde batearon sabroso. Esa es su mayor ganancia en estos años recientes.