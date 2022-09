Polémica entre Marta Kostyuk y Victoria Azarenka

La ucraniana Marta Kostyuk declinó estrecharle la mano a la bielorrusa Victoria Azarenka, luego que las tres veces subcampeona del Abierto de Estados Unidos le ganó ayer en Flushing Meadows.

Kostyuk esperó en la red con su raqueta alzada, la cual Azarenka toqueteó con la suya tras imponerse 6-2 y 6-3.

Bielorrusia colaboró en la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, y Kostyuk mencionó que tenía eso en mente cuando se percató —apenas se completó el sorteo del torneo— que podría jugar contra Azarenka en la segunda ronda.

“Es algo muy personal”, explicó Kostyuk. “No fue un duelo personal para mí por ser contra Vika específicamente, pero en líneas generales no fue el partido de rutina que yo suelo tener en un torneo”.

Sobre el saludo tradicional que se hace tras un partido, Kostyuk dijo que no era lo correcto de hacer “en las circunstancias en las que me encuentro ahora”.

Azarenka dijo que ya enfrentó esa situación con una jugadora ucraniana al medirse contra Dayana Yastremska el mes pasado en Washington.

“Es lo que hay. Yo sigo adelante”, dijo Azarenka. “No puedo obligar a nadie que me estreche la mano. Es su decisión”.

Kostyuk contó que le mandó un mensaje de texto a Azarenka el día previo para informarle que no le saludaría en la red. Azarenka contestó el mensaje, diciéndole a Kostyuk que no se encontraba en el complejo del torneo, así que Kostyuk no prolongó la discusión porque quería decírselo en persona.

Los tenistas rusos y bielorrusos fueron vetados de Wimbledon debido a la guerra. Compiten en el US Open pero sin identificación de nacionalidad ni bandera.