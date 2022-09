Cinco "bajas" en el TRI; "Tata" Martino deberá sacarle provecho a la fecha FIFA

LOS ÁNGELES, EU (SUN).- Gerardo "Tata" Martino, a pesar de todo deberá sacarle provecho a esta concentración de la Selección Mexicana.

No importa que hasta cinco jugadores estén lesionados y no puedan disputar los partidos ante Perú y Colombia. Lo importante es tener a todo el equipo junto, para que todos vayan a la misma dirección. "Hacer grupo", le llaman. Y para esto, sale a la luz quien es uno de los líderes silenciosos del Tricolor: Rodolfo Cota.

En lo que respecta a los lesionados, la Federación Mexicana de Futbol aún no confirma qué pasará con cada uno. El "Tata" y su cuerpo técnico esperarán a las revisiones médicas para descartar y aprobar.

¿Qué jugadores están lesionados en la Selección Mexicana?

El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, arrastra una lesión en la ingle. Sólo estará con el grupo hasta el primer juego. En tanto que el lateral del Ajax, Jorge Sánchez, tiene molestias en una rodilla y por eso no jugó ante el AZ Alkmaar, en la Eredivisie. Otro que viene arrastrando dolencias es Héctor Herrera. El volante del Houston Dynamo lleva varias semanas con una lesión en el tobillo. Rogelio Funes Mori, quien también lleva varias semanas en recuperación, espera estar listo para el juego ante Colombia. En el caso de Alexis Vega, el delantero de las Chivas no ha sido reportado como lesionado, pero el técnico del Rebaño, Ricardo Cadena, sugirió que no se le utilizara de más, por la seguidilla de juegos que arrastra.

