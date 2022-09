Alves defiende su decisión de fichar con Universidad

Dani Alves eligió jugar en el fútbol mexicano para llegar con el mejor ritmo posible al Mundial de Qatar. Ese plan podría fallar, si Pumas queda fuera de la fase final.

De ocurrir esa probable eliminación, en 10 días se acabaría el primer torneo en el país para Alves, a quien le restarían casi dos meses para comenzar su posible participación mundialista.

Aun así el astro brasileño dijo el martes que está satisfecho con su decisión.

“La gente habla más del Mundial que yo mismo, yo vine a hacer lo que puedo, a trabajar e intentar salvar las expectativas y si eso me lleva al mundial qué bueno”, dijo Alves en una rueda de prensa. “Mi historia en la selección es lo que me va a llevar al Mundial, no es el estar en Pumas, Sao Paulo o Barcelona”.

A pesar de su veteranía, Alves fue parte del equipo que logró el pasaje al Mundial de Qatar y también estuvo en la selección olímpica que ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio realizados el año pasado.

“Yo me voy a concentrar en construir algo aquí y en la historia, lo demás es algo que huye de mi control, el tomará la decisión de llevar a este o aquel, de poner a este o aquel, yo a mi trabajo y lo estoy haciendo y muy bien”, agregó Alves, quien se quedó fuera de la última convocatoria de la “Canarinha”.— AP