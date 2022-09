El reinado de los Leones de Yucatán

Los Leones de Yucatán lograron otra hazaña histórica para el deporte yucateco: la quinta estrella de campeones de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Pero para que esto sucediera, el equipo tuvo que sobreponerse a una temporada complicada. Y a pesar de llegar a estar por momentos en el frío sótano de la clasificación general de la Zona Sur, los reyes de la selva supieron corregir con movimientos claves y resurgir como lo hacen solo los grandes monarcas.

Los melenudos nunca bajaron los brazos. Entraron a la postemporada sin ser los principales favoritos, remaron contra viento y marea para jugar un béisbol diferente. Los playoffs son otro torneo, se deja a un lado los juegos ganados y perdidos de la campaña regular, ahora era una carrera de resistencia. La experiencia fue un factor determinante en estas instancias.

Yucatán hizo historia, se coronó por primera vez en patio ajeno. Dejaron atrás los fantasmas de 2019 y 2021 cuando perdieron la Serie del Rey frente a los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana, respectivamente.

A continuación presentamos el análisis de ocho periodistas de Grupo Megamedia sobre el desempeño de las fieras, los momentos claves para llegar al éxito y los jugadores más destacados durante el torneo regular y la postemporada 2022.

Thiaré Pérez Pacab - Redactora web

El cambio de mánager fue clave para encaminar una tambaleante temporada regular hacia una postemporada que dio como resultado el campeonato. Las decisiones en la rotación del pitcheo fueron oportunas además de la motivación del equipo que se reflejaba en el campo cada vez que sumaban una victoria.

El equipo se mantuvo constante entre cada triunfo y derrota porque lograron reponerse a pesar de viajar como visitantes con partidos de desventaja. Llevaron las dos últimas series de los playoffs al séptimo encuentro, entre condiciones del clima que se interpusieron y una polémica acusación de robo de señales, las emociones para los aficionados y el equipo llegaron al máximo demostrando que “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Considero que el jugador más valioso es José “Cafecito” Martínez, desde su llegada a la cueva demostró lo oportuno de sus batazos con carreras anotadas e impulsadas; además tuvo cercanía con el público a través de sus redes sociales, siempre con buen ánimo agradeciendo a la afición, compartiendo las fotos de sus fans y los vídeos de sus jugadas o las de los demás integrantes del equipo.

Otro de los factores que tuvo valor durante los playoffs fue “La porra melenuda”. Los encargados de poner el ambiente en el Estadio Kukulcán se trasladaron con sus tambores, matracas y banderas a los otros estadios, documentaron su travesía y fueron los representantes de la afición yucateca en cada triunfo fuera de casa con el ritmo de la batucada, incluso en los vestidores, para celebrar a los Leones como campeones de la Zona Sur y de la Serie del Rey.

Miguel Calderón López- Subcoordinador de la sección Deportes

En una misma temporada los Leones vivieron las dos caras de la moneda. Derrotados y vilipendiados tras un inicio errático, encontraron la forma de modificar. Palomita para los dueños, a quienes no les tembló la mano y ahora cosechan los frutos de sus decisiones.

No es un esfuerzo aislado. Este equipo estaba construido para pelear por el campeonato que se les había negado dos años seguidos, y terminando con los fantasmas que les dejó un golpe tan dramático como perder la Serie del Rey pasada después de ir venciendo 3-0 a Tijuana.

A pesar de esto no llegaban como favoritos a playoffs. Ante Puebla se veía a un equipo más hecho que el de la temporada y luego dominaron a los Tigres. Frente a los Diablos llegó la revolución que armaron en el Juego 6, al levantarse de la lona y con la cuenta en nueve y medio. La emoción de la serie ante los infernales mutó a la serenidad contra Sultanes de Monterrey. Serenidad en un toma y daca de pocas carreras y muchas emociones, con Roberto Vizcarra como el “ajedrecista” ideal.

Héroes todos, pero destaco a cuatro. Henderson Álvarez, Jugador Más Valioso de la Serie del Rey con dos victorias dominantes. El “Cafecito” Martínez, quien impulsó cinco en el séptimo juego, Art Charles, que con todo y las críticas iniciales demostró su valía con el bate a la hora buena y el máscara Sebastián Valle, toda una fiera a la defensiva. Todos son campeones y serán recordados por esta inolvidable temporada 2022.

Alejandro Acevedo Vales- Redactor sección Local

Nunca imaginé que los Leones consiguieran el campeonato de la Liga Mexicana este año. Los daba por derrotados desde el sexto partido de la final del Sur en Ciudad de México contra los Diablos. Pero demostraron que lo que han conseguido no es casualidad y es fruto del coraje y profesionalismo de todos los jugadores y una atinada labor del mánager y la directiva.

La afición yucateca, de las mejores o la mejor del país, también es parte importante de este logro deportivo: jamás abandonó al equipo.

La mayor lección que nos dejan los Leones es que nunca hay que darnos por vencidos a pesar de las adversidades.

Soemmy Reyes Nah- Coordinadora de Learning U’

Las ilusiones, las sonrisas, los nervios y el “¡sí se puede!” dieron paso a vivir una vez más la emoción de mirar a dos equipos profesionales de béisbol intentar, dar, no dar y triunfar.

Fuimos testigos de la batalla final entre dos grandes. Solo uno podía salir vencedor y lo hizo nuestro querido equipo local, al cual con orgullo llamamos “campeón”.

Como cada año, la temporada de béisbol me deja bonitas experiencias. Mi novio, quien ahora ya es fan, poniéndome en la tele cada noche el partido y burlándose de mis nervios y gestos cuando íbamos perdiendo, nótese el uso del plural. Me dejó interminables pláticas con mi padre después de cada partido, el intercambio sobre el desempeño del “Pepón” o si el “Cafecito” Martínez estaba sacando la galleta o las notas graciosas sobre las bermudas de Tovalín; me aseguró que el jugador más valioso sería, si nos coronábamos, Henderson Álvarez; yo como buena hija terca le decía que el “Cafecito”; al final, él tuvo razón. Por último, qué decir de las vivencias con mi hermano, quien vive fuera y que, a pesar de eso, sigue llevando la sangre beisbolera en las venas, emocionándose con cada partido de los Leones.



Gaspar Silveira Malaver- Reportero de la Unidad de Investigación C9

Primer paso: reinventarse en una temporada en la que los resultados eran tan adversos, que las circunstancias hacían pensar que era poco probable que se enderezara la ruta. Y lo lograron. Un poco de todos, porque había peloteros que no respondían a las expectativas y otros, con un poco de buena labor, sacaban adelante el proyecto o lo mantenían a flote al menos. En otras épocas, muchos jugadores de esta edición no hubieran durado por su bajo rendimiento.

No darse por vencidos. Su posición en la tabla les hizo abrir de visitantes tres de las cuatro series. Ante Puebla y México su picheo se vio vulnerable en gira, pero su bateo respondió como pocas veces, adaptándose rápido a la circunstancia de que en esas plazas había para batear. Todo quedará marcado con la victoria en el Juego 6 ante Diablos dejando atrás una desventaja de ocho carreras. Nunca perdieron la confianza en ellos mismos. Así fue en la Serie del Rey en Monterrey: a contracorriente. De cerca, ellos creían en sí mismos. Y jugaron unidos, no había fricciones que pudieron darse en equipos con estás características.

En la temporada regular el Más Valioso fue considerado Yadir Drake por una enjundia única para jugar, además de que eran muy contados los rasgos positivos entre tanta inestabilidad. En toda la postemporada uno de los hombres clave fue Sebastián Valle, quien trabajó detrás del plato todos los partidos de playoff. En la Serie del Rey se votó por Henderson Álvarez por lanzar dos grandes juegos y ganarlos.

Pero si se quiere hablar de valía, pondría a todo el equipo. Si no fuera por fulano, no ganamos este partido,; pero mengano fue clave en tal punto, y zutano dió esto el día en que nadie respondía.

Ángel Noh Estrada- Reportero de la Unidad de Investigación C9

Fueron varios factores, antes y durante la Serie del Rey. En primer lugar, estamos ante un equipo que se sobrepuso a una temporada regular inestable, con más bajas que altas, pero que en la postemporada mostró un rostro totalmente distinto: fue un conjunto bien acoplado y con deseos de triunfo.

En segundo lugar, limitándome a las series con Diablos Rojos y Sultanes de Monterrey, fueron decisivas las mezclas de bateo y buen pitcheo, que no fueron los mejores de la Liga pero bastaron para sacar los éxitos. Ganar los sextos juegos en ambas series cambiaron el escenario para los equipos en competencia y generaron la motivación que se necesitaba para las victorias de Leones en los partidos definitorios. Mención especial es el caso del juego de coronación: se le pegó al mejor lanzador de Sultanes y se le pegó temprano. Esto fue clave para el resultado.

En la postemporada fue notorio el cambio en el rostro del equipo, que mostró coraje. El ambiente que rodeó a la Serie del Rey fue también muy distinto al que se vivió en idénticos momentos en 2019 y 2021, cuando se perdieron encuentros decisivos –y se dejó ir el campeonato– ante Acereros de Monclova y Toros de Tijuana, respectivamente.

En aquellas ocasiones se veía a un equipo más sólido que el de ahora –en el papel, por supuesto– y se perdió. Hoy vimos a un conjunto al que le costó mucho trabajo tomar el paso ganador, pero que a final de cuentas trajo la ansiada corona de la Liga Mexicana de Béisbol.

No me atrevo a señalar a un jugador en específico para más valioso, porque cada uno aportó a la causa. Ayer fueron “Cafecito” Martínez y Henderson Álvarez, pero un día antes fue Christian Adames y previamente hicieron lo suyo el “Pepón” Luis Juárez, Art Charles, Elián Leyva y otros. Todos tienen mérito, lo mismo que los directivos del club, que no dejaron de hacer los ajustes necesarios.

No puedo dejar de mencionar a la afición, que se mantuvo fiel a lo largo de la temporada y creció en número en la recta final. Merece también reconocimiento.

William Trejo González- Redactor de la sección Deportes

Una de las claves para conseguir la quinta estrella fueron los ajustes ofensivos que Roberto Vizcarra hizo en el Palacio Sultán. Mover la alineación para tener más profundidad en el orden al bate sorprendió a todo mundo al poner como segundo en el orden a Luis Juárez y disponer de José “Cafecito” Martínez, de cuarto, siendo el pilar de la ofensiva con cinco producciones en el Juego 7.

A lo largo de la postemporada el equipo demostró unidad, y de las cosas más importantes fue mantener la cabeza fría tras llegar a estar abajo (1-3) frente a los Diablos Rojos del México en la Serie de Campeonato de la Zona Sur e ir a la capital para agenciarse los juegos 6 y 7. Destacar la paciencia y el carácter de cada jugador para enfrentar situaciones adversas, tal y como sucedió para ganar los dos últimos juegos también de visitantes en Monterrey.

Jugador Más Valioso: Henderson Álvarez, quien se ha convertido en esta temporada en el nuevo ídolo de la afición yucateca, ganando dos juegos en la Serie del Rey. El venezolano demostró tras un pelotazo en la mano por un rodado, crecerse como los grandes.

Esta edición de los Leones de Yucatán me hizo recordar el campeonato de 2006. Un equipo que pasó altibajos toda la temporada y llegó a los playoffs sin nada que perder, pero con mucho que ganar. Navegando contra la marea siempre, el equipo le entregó a su fiel afición el tricampeonato de la Zona Sur y el campeonato de la Liga Mexicana.

Victor Dzul Zum- Coordinador de cierre de edición

El fantasma de los dos fallidos intentos anteriores de obtener el quinto campeonato de Liga Mexicana (2019 y 2021) hacía que por momentos el pesimismo se adueñara de algunos de nosotros que desde la Redacción del Diario seguimos las series finales de esta temporada y llegamos a pensar que los Leones tampoco lo lograrían en esta ocasión. Es la verdad; además de que el pesimismo como que se les da a unos con más facilidad que a otros.

Pero al final la realidad puso las cosas en su lugar. La alegría estalló cuando de manera un tanto sorpresiva cayó el aut 27 en el último partido de la serie y los Leones empezaron a celebrar con júbilo. Entre los yucatecos que hicieron el viaje a Monterrey y estaban en las butacas del parque había inclusive lágrimas de alegría, según pudimos ver en la transmisión televisiva.

El nuevo campeonato sin duda es un mérito que nadie puede negar a las grandes cualidades deportivas desplegadas por todos los jugadores del equipo yucateco. Llega también en un momento especial para la sociedad yucateca, agobiada por casi tres años de pandemia y, por tanto, ávida de todo aquello que pueda significar un motivo para celebrar. Entonces todo empieza a cobrar sentido y se tiene la sensación de que cuando las cosas salen bien, cualquier esfuerzo ha valido la pena.

En la Redacción en más de una ocasión tuvimos que prolongar la hora de cierre de las ediciones debido a que los partidos se alargaron, por lo reñido que resultaron o por los atrasos derivados de las lluvias. Algún compañero llegó a comentar que no era tan aficionado al béisbol y por eso le hubiera gustado que todo terminara antes, aunque eliminaran a los Leones. Pero anteanoche también él parecía disfrutar del anhelado quinto campeonato.