El capitán sale en su defensa

Haciendo un recuento de todo lo que ha vivido con Selección, comenzó desde 2006, Andrés Guardado siente que las críticas que hay en el proceso de Gerardo Martino no son nuevas. Muchos dicen que se ha atacado sin misericordia al “Tata”, pero el veterano futbolista pide que se eche a andar la memoria.

“Con (Juan Carlos) Osorio, era peor. No me atrevería a decir que es lo peor que se ha vivido, a lo mejor somos de memoria corta, pero con (Juan Carlos) Osorio le gritaban que se fuera y le decían de todo. A lo mejor no se quieren acordar, pero vivimos algo similar con él”, comentó Guardado en una rueda de prensa previo a los encuentros ante Perú y Colombia, uno de los últimos experimentos importantes para la Copa del Mundo.

Han pasado cuatro años y Guardado piensa que también ha habido cambios en la forma de criticar al técnico nacional, así como todo lo que representa.

“Ahora se magnífica con las redes sociales, porque ahora una persona puede sacar algo y suena más el pesimismo, retumba más que toda la gente, no es nuevo dentro de Selección”, comentó el experimentado mediocampista de recuperación.

Guardado siente que el equipo mexicano está en el camino correcto.

“Quizá digan que hace falta el gol, pero para eso están estos partidos, para sacar todos esos detalles adelante. Faltan dos meses y vamos a tratar de corregir”, señaló.

Herrera está frustrado

Héctor Herrera está frustrado por haber venido a la concentración de la Selección Mexicana y no tener participación.

La lesión en el tobillo izquierdo, que le ha comenzado a afectar ya la parte trasera del muslo, lo ha dejado sin actividad desde hace ya seis semanas con su equipo, el Houston Dynamo, pero confía en regresar y estar al 100 por ciento en la Copa del Mundo.

“Voy bien, espero que regresando de esta fecha FIFA pueda participar con mi equipo. Estoy aquí para seguir en la recuperación., pero uno quiere estar y quiere mostrarse, es difícil solo venir a tratarse y correr un poco. Pero siempre me ha gustado estar en la Selección, ver cómo están todos, cómo se sienten y cómo está la ilusión”, dijo Herrera.

Los partidos ante Perú y Colombia, van a servirles de mucho, asegura.

“Son dos rivales de gran jerarquía que están en nivel y que nos van a ayudar mucho en la preparación para el Mundial. Debemos aprovecharlos de la mejor manera. Hay que hacer un buen funcionamiento, como lo hicieron ante Paraguay los jóvenes”, comentó Herrera, quien dijo que este equipo “puede trascender” en la Copa del Mundo que arranca en noviembre.— EL UNIVERSAL