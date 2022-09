Leones de Yucatán: “Se estudia todo y a veces no sale”

Definitivamente, él no se atormenta por lo que digan los aficionados ni los críticos. Tampoco es de estar haciendo alardes para celebrar sus logros, conseguidos gracias al trabajo de equipo.

“Eso dijeron muchos, yo la verdad no le presto atención a lo que dicen de marcas y récords. Importa que las cosas salgan bien en el equipo”, señala Roberto Vizcarra Acosta, bajo cuya dirección los Leones de Yucatán conquistaron el título de la Liga Mexicana de Béisbol el lunes pasado en Monterrey. Es, en la actualidad, el estratega más exitoso de la pelota profeisonal mexicana.

Bromeamos varias cosas con el sonorense cuando iba a aparaecer por la salida de vuelos nacionales el martes temprano, con decenas de aficionados esperándoles. Una fue que “es usted un ‘Chapo’ al que sí quieren”, y otra que “es el rey midas del béisbol mexicano”.

Y dice sobre la segunda que “si logro alguna marca, todo se debe al equipo”.

Pero evidentemente que si un club no cuaja, siempre el mánager será el primero en tomar sus cosas y marcharse. Con los Leones no se veía un panorama claro durante la larga temporada. Él llegó a los melenudos a fines de mayo, cuando la jaula era un manicomio, con bajas de rendimiento individual que afectaban a lo colectivo. De entrada, dijo en su presentación “no soy salvador de nada”. Y los Leones tardaron en encontrar la vertical.

“Pero nunca nos desesperamos. Se procuraba hacer las cosas lo mejor posible, pero no siempre funciona”.

Agrega: “Y mire, soy muy estudioso, eso me gusta, me apasiona. Y estudiamos todo, pero a veces no salen las cosas. A veces la gente dice que ‘por qué no mando a tocar a un bateador’ o ‘por qué no meto a tal pítcher’. Pero se trabaja con las estadísticas”.

Cuando los Leones ganaron el campeonato de la Zona Sur ante los Diablos Rojos del México, con una remontada épica en el averno, dio todo el crédito a sus peloteros. Y cuando los melenudos celebraban en grande la conquista del quinto campeonato de su historia, todos se preguntaban: ¿Y el “Chapo”? ¿Dónde está el mánager?

Vizcarra recibió su medalla y la Copa Zaachila, que ganaba por segunda vez como mánager de los Leones, otro hito para el club. Y en plena fiesta en el diamante del Estadio Monterrey, Vizcarra se fue a su oficina.

Le señalamos que no le vimos en la celebración. Y su respuesta fue: “No soy tanto de celebrar, mejor que festejen ellos, fue obra de ellos, lo merecen. Yo me fui a mi oficina tranquilo”.

Su nombre apareció muchísimas veces en las noticias desde que los Leones avanzaron a la Serie del Rey. Vizcarra llegó a la final de la LMB con seis cetros ganados en igual número de oportunidades. Y terminó ganando su séptima corona (tres tiene en el Pacífico).

De acuerdo con datos de la Liga Mexicana, sus cuatro cetros en LMB (2013 y 2015 con los Tigres, y el primer torneo de 2018 y este de 2022 con Yucatán) le permiten dejar atrás a tres pilotos que tenían tres, y ahora está a dos de empatar a “Cananea” Reyes y a tres del líder histórico, Lázaro Salazar.

Al ganar otra corona, y con semejante palmarés, hay quienes sugieren que sea al yerno del inmortal “Paquín” Estrada el que dirija a la selección mexicana que participará en marzo en el Clásico Mundial. Seguramente eso tampoco le quitará el sueño el más laureado de los pilotos tricolores, al que ya apodan el “rey midas”.— Gaspar Silveira Malaver