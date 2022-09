¿Quién es Jalen Hill, basquetbolista hallado sin vida tras semanas desaparecido?

NÁPOLES DE TARRAZÚ.- El exjugador de básquetbol de la NCAA, Jalen Hill, falleció durante un viaje a Costa Rica tras varias semanas desaparecido.

El joven de 22 años de edad viajó a Costa Rica el pasado 29 de abril, y reportado como desaparecido el 4 de agosto.

El comunicado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) local, indica que el exbasquetbolista fue visto por última vez en San Lorenzo de Tarrazú, a principios de julio de este año.

De acuerdo con información de Metro World News, citando a la sede regional del OIJ, el pasado 8 de agosto las autoridades hallaron restos óseos, al parecer de ser humano, en Nápoles de Tarrazú, los cuales fueron enviados a análisis para su identificación.

Tras los análisis forenses correspondientes, las autoridades de Costa Rica confirmaron que se trataba del exjugador de baloncesto.

“La identificación se logró por medio de análisis de ADN, con muestras aportadas por familiares”, citó el medio local crhoy.com.

De acuerdo con el resultado de la autopsia médico legal, por el estado en que se ubicaron los restos, la causa de muerte es indeterminada, agregó la autoridad costarricense.

“Desapareció mientras estaba en Costa Rica y recientemente nos enteramos de su fallecimiento- Sabemos que Jalen ha jugado un papel en la vida de tantas personas. También reconocemos el papel que muchos de ustedes han jugado en el suyo”, expresó el padre del jugador en Instagram.

Jalen Hill fue uno de los jugadores de baloncesto más destacados de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) además de uno de los 100 mejores reclutas del Corona Centennial High School en el periodo de 2018 a 2021.

Durante tres temporadas como UCLA, Hill destacó en el baloncesto universitario al promediar 9 puntos y 7 rebotes en una misma temporada.

Hill de 22 años jugó con UCLA hasta que fue sancionado por un incidente en China en 2017, que llevó a su detención y de algunos de sus compañeros de equipo.

Our program is deeply saddened to learn of the passing of former student-athlete Jalen Hill. We offer our most sincere condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/JOUrHjh9NU — UCLA Men’s Basketball (@UCLAMBB) September 21, 2022