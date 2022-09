'El Capi' Pérez no irá al mundial de Qatar 2022; admite estar molesto 

CIUDAD DE MÉXICO.— 'El Capi' Pérez, quien se ha convertido en pieza clave de TV Azteca, ha dado a conocer que no asistirá a la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, torneo que está a tan solo dos meses de iniciar. El también comediante admitió que le molestó un poco no formar parte del equipo que cubrirá Qatar 2022, pero señaló que apoyará a sus compañeros que si fueron contemplados.

View this post on Instagram

En entrevista con distintos medios de comunicación, el conductor de "Venga la Alegría" reveló que los ejecutivos de la televisora del Ajusco no lo “contemplaron” para cubrir el mundial.

“No estoy contemplado, me bajaron, me pusieron en la banca de ese evento. No sé, no tengo ni idea (de la razón por la que no lo llamaron)”, indicó el también standupero.