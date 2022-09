Escándalo salpica al ajedrez

El ajedrez mundial está envuelto en un verdadero escándalo. Generalmente pasivo, el deporte ciencia puso al mundo en un remolino.

El cinco veces campeón del mundo Magnus Carlsen perdió el último torneo que disputó. Cayó en tercera ronda frente al estadounidense Hans Niemann y, aunque la derrota puede extrañar, el escándalo llegó después.

Del pasado 5 de septiembre a la fecha, se ha despatado una olla de hirvientes acontecimientos.

El Gran Maestro noruego insinuó y destapó la supuesta trampa de su rival, de tan solo 19 años de edad. Y es que Carlsen, en los últimos cinco años, tan solo ha perdido en cinco ocasiones.

Niemann acabó con su racha de 53 partidas clásicas sin perder. Tras vencer, el estadounidense declaró: “Él (Carlsen) debe estar muy desmoralizado por perder contra un idiota como yo. Debe ser vergonzoso para el campeón del mundo perder contra mí”.

Carlsen publicó un tuit al finalizar el torneo de Sinquefield Cup en Estados Unidos, una cita en la que solo participan grandes maestros por invitación. “Me retiro del torneo, siempre he disfrutado jugando en el club de San Luis y espero regresar”, publicó el noruego. Tras este mensaje comenzaron a llover las acusaciones de trampa por parte del joven jugador, número 43 del mundial.

Lo más curioso de la acusación ha sido el supuesto método empleado. Se trataría de unas perlas anales inalámbricas que, en teoría, le transmiten los movimientos a realizar a través de vibraciones de código morse, ya que estas estarían vinculadas a un ordenador manejado por un asistente externo. “Si quieren que me desnude por completo, lo haré. No me importa. Porque sé que estoy limpio. Estoy aquí para ganar y ese es mi objetivo a pesar de todo”, afirmó en unas recientes declaraciones recogidas por “The Guardian”.

Carlsen no fue el único en sospechar de las trampas de Niemann. El jugador estadounidense Hikaru Nakamura también lo acusó. Y la primera plataforma mundial de ajedrez en línea, Chess.com, prohibió la cuenta de Niemann. Con solo 19 años, Niemann, es un Gran Maestro con título que la misma FIDE le otorgó en enero de 2021.

Más controversia

La polémica hizo reaccionar también a Elon Musk. El CEO de Tesla empleó Twitter para hablar sobre la supuesta práctica. “El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar, el genio alcanza un objetivo que nadie puede ver (porque está en tu trasero)”, afirmó.

Carlsen fue más allá.

En una entrevista con la periodista Kaja Snare, y a la pregunta de si hay trampas en el ajedrez, el noruego aseguró que “independientemente de si es un problema generalizado o no, creo que es bastante fácil hacer trampas. En general, creo que en el futuro no deberíamos tomarnos a los tramposos a la ligera, ni por internet ni sobre el tablero”.

Además, el jugador habla de las nuevas generaciones, a las que no recomienda hacer trampas para ganar. “Entiendo que es tentador, pero no se lo recomendaría”.

Sobre su retirada tras realizar un solo movimiento, Carlsen aseguró que “desgraciadamente, no puedo hablar de eso en particular, pero la gente puede sacar sus propias conclusiones, y ciertamente ya lo ha hecho”. Y también expresó que “tengo que decir que estoy muy impresionado por el juego de Niemann. Su mentor, Maxim Dlugy, debe estar haciendo un gran trabajo”.

Sobre su vida en estas últimas dos semanas, el Gran Maestro noruego explicó que “estoy bien, viviendo mi vida y tratando de jugar bien en el torneo”.

“La gente que me conoce y que me siguió, por ejemplo, en el torneo de Zagreb en 2019, sabe que puedo callarme las cosas”.— Megamedia