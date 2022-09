¿Raúl Jiménez fuera de Qatar 2022? Este es su estado de salud previo al mundial

Cada vez estamos más cerca del inicio de Qatar 2022 y la incertidumbre sobre quiénes estarán dentro y fuera de la competencia cada día crece más.

Raúl Jiménez es uno de los que apunta a estar a formar parte del mundial, sin embargo, el propio delantero afirmó que no quiere asistir a la copa del mundo si no se recupera al 100% de su lesión y habló sobre la posibilidad de dejar su lugar para que algún otro jugador lo ocupe. Aquí los detalles.

En un breve encuentra con los medios de comunicación, Raúl Jiménez habló sobre su participación en el mundial de Qatar 2022 y aseguró que pese a que el tema de su lesión le preocupa, él está mentalizado en formar parte de la selección mexicana que estará disputando la copa del mundo.

"La intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir; no sé, si no estando disponible tenga sentido que vaya; eso ya es decisión del Cuerpo Tecnico y de mi club, pero yo estoy trabajando y mentalizado de que llego", declaró