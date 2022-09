Stevenson pierde con la báscula

El estadounidense Shakur Stevenson fue despojado de sus cinturones superpluma del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial (OMB) por pasarse de las 130 libras permitidas para su combate de hoy con el brasileño Robson Conceicao.

El medallista olímpico de plata en Río de Janeiro 2016 marcó 131.6 en la ceremonia de pesaje, 1.6 libras más del límite de la división en la que era doble campeón.

Stevenson y Conceicao se enfrentarán en el Prudential Center de Nueva Jersey.

A pesar de que contaba con dos horas para intentar bajar las libras de exceso, Stevenson decidió renunciar a sus títulos y anunciar que después de enfrentarse con Conceicao, quien pesó 129.6 libras, subirá al peso ligero.

“Lo di todo. He sido profesional durante toda mi carrera y he dado el peso, pero mi cuerpo ya no puede dar las 130 nunca más. Mi salud está primero. Subiré a las 135 libras en mi siguiente pelea”, manifestó el estadounidense minutos después de bajar de la báscula, antes de que pasaran las dos horas para intentar perder peso.

Aunque falló en la balanza, se espera que Stevenson sí suba al ring hoy.— EFE