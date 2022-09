Van por la cabeza del bicampeón

El Deportivo Dzan ya dejó escrita su carta de intenciones para la temporada 2022-23 de la Liga de Primera Fuerza Estatal. Los demás equipos del máximo circuito del fútbol yucateco han tomado nota.

Tras el debut ganador del equipo bicampeón la semana pasada, venciendo 3-0 Deportivo Kinchil, uno de los benjamines de la categoría, Dzan descansará en este fin de semana en la Liga, pero el domingo irá por la corona de “Campeón de campeones” ante el monarca de la Liga de Campeche.

Los otros 19 equipos estarán listos para iniciar la carrera hacia el trono que ha sido dos veces seguida propiedad de Dzan.

Por principio, el cuadro campeón se quedó sin algunos de los elementos que le permitieron llegar al título, comenzando por su entrenador, Gilberto Cura, quien se fue como domador de los Pumas de Cuzamá. Pero le dieron el mando a Elías Tzuc, quien conoce bien la Primera Fuerza, y se llevaron a una de las “bombas” yucatecas con el delantero Ulises Briceño.

Los aspirantes

Los primeros en la lista de contendientes serán otra vez los Halcones de la SSP, que perdieron la gran final pasada en Chuburná. Y los de Mario Peniche no quieren dejar pasar otra oportunidad de llegar, al fin, a lo más alto de la categoría tras la afrenta de caer en su propia casa.

Llegan tres equipos gracias al ascenso desde la categoría intermedia: Kinchil, que ya debutó; los Frailes de Izamal y San Francisco Hocabá, comunidad que tomó la ficha de los Potros de Homún II. “San Pancho” agarró en el receso a Henry Urtecho, veterano goleador que, por lo que mostró en la campaña pasada, tiene dinamita para seguir explotando, junto con otros conocidos como Antonio Landa, Vladimir Suárez… Y los Frailes, a pesar de ser recién ascendidos, tienen un plantel bastante competitivo, con la llegada de exprofesionales y con experiencia en el circuito, como Fabrizio Capelini, Alger Rejón y Rubén “Chelo” Arguijo. Pueden ser la sorpresa.

Reaparecerá en la Liga el Club Hidalgo, tomando la ficha de los Potros Muna para jugar en Chuburná, y tendrá en sus filas a Ariel Navarro, autor de 17 tantos el torneo anterior. Aunque descendió en el torneo pasado, Cholul tendrá equipo, agarrando a Deportivo Subín, que fue protagonista en el calendario pasado, pero que no pudo seguir. Saltará a escena Deportivo FC Mérida, sustituyendo a La Favorita de Tekit en este calendario.

En el caso de Homún tuvo dos equipos, así que decidieron quedarse con uno y lo armaron hasta los dientes, con las llegadas, entre otros, de Axel Vega, el flamante campeón goleador del torneo pasado con Valladolid FC, y Aarón Aguilar, que igual llega de la Sultana de Oriente, además de Sebastián “Chocolatao” Rivera. Debe ser de los contendientes.

Tibolón FC tendrá cars nuevas: una, el argentino Luatano Uriel Maid, y otra Emiliano Gómez.

“Tixko”, en Tixkokob

Real Tixkokob, o Venados, se armó con uno de casa que ha sido referente, Alejandro “Tixko” González Lara, y a otro del patio, Carlos Couoh, y sumó también a Antonio Ortega “El Polaco”, que estaba con Ticul, y en la dirección técnica tendrán a Carlos de León.

Ni se diga los Guerreros de Kanasín, que, entre otros, adhirieron a sus filas a Raymundo Trejo, pieza clave de la coronación de Dzan.

Sin dejar de lado los esfuerzos enormes del “Padrino” Velázquez para dar fuerza a los Alacranes de Sinanché y con lo que se armó el Real Ermita, uno de los tradicionales de la Primera Fuerza, muchos equipos tienen material suficiente para meterse a la liguilla.

De lo extra cancha, los aficionados de verdad esperan que las porras se controlen, que corra menos alcohol en los estadios y que haya más seguridad.

El crecimiento de la Liga lo merece: nunca había tenido ni las asistencias ni el alcance mediático de la temporada pasada, que, sin embargo, también dejó huesos duros de roer como el tener muy cerca a los aficionados de los jugadores. Y que no tengan que parar un partido como hizo Jair Villanueva en la final por el grito homofóbico más odiado.

Los árbitros también tuvieron intensa labor durante el receso, tratando de mejorar en su trabajo, con cursos y análisis de formaciones. Será clave su trabajo.

La jornada tendrá los partidos: Tibolón Vs Izamal, Maxcanú Vs Club Soccer, Real Ermita Vs Homún, FC Mérida Vs Valladolid, Kanasín Cuzamá, Cholul Vs Hocabá, Tixkokob Vs Club Hidalgo, Sinanché Vs Ticul y Halcones Vs Acanceh.— Gaspar Silveira Malaver