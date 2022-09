Federer, como un maestro

El adiós entre lágrimas de Roger Federer como tenista activo ha terminado. Pero fiel a su promesa, el ganador de 20 Grand Slams no se despidió del tenis.

Al día siguiente de ir al retiro tras un partido de dobles junto con su antiguo rival Rafael Nadal, quien lloró a su lado después del juego, Federer dijo presente ayer para asesorar a su suplente en sencillos del equipo Europa, Matteo Berrettini.

Además, charló con Novak Djokovic, quien disputó su primer encuentro en varios meses.

“Haber tenido la oportunidad de vivir lo que vivimos ayer es algo que permanecerá en mi corazón y mi cerebro para siempre. No miento cuando digo que estoy aquí por él”, dijo Berrettini, de 26 años, finalista en Wimbledon el año pasado. “Él era realmente a quien más admiraba. Si hace unos años alguien me hubiera dicho que iba a jugar la Copa Laver y que Roger iba a ser mi entrenador, no lo haría creído”.

Federer no sabe a ciencia cierta qué hará en el futuro, pero sí prometió permanecer en el deporte al decir: “no seré un fantasma”.

¿Y qué consejos le dio Federer a Berrettini camino de vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime del equipo Resto del Mundo por 7-6 (11), 4-6 y 10-7?

“Roger me dijo que fuera decisivo con el derechazo... que le diera más peso”, dijo Berrettini. “Y que bajara con el revés”.

A su triunfo en el primer partido de la segunda de las tres jornadas del evento por equipos fundado por la empresa administrativa de Federer siguió la victoria de Taylor Fritz, de Resto del Mundo, sobre Cam Norrie de Europa 6-1, 4-6 y 10-8.

Luego vino una victoria de Djokovic, integrante del Equipo de Europa, frente a Frances Tiafoe.

En su conferencia posterior al encuentro, Djokovic aprovechó para rendirle un homenaje. Dijo que la despedida del viernes había representado “uno de los momentos más hermosos” que haya atestiguado en toda su vida.

Djokovic, quien no había competido desde julio, cuando se coronó en Wimbledon para llegar a 21 trofeos de Grand Slam, acumuló 19 winners y apenas seis errores no forzados, en lo que el mismo describió como un partido “bastante decente” ante el estadounidense Tiafoe.

Europa tomó una ventaja de 6-4. El primer equipo con 13 puntos se llevará el certamen.—AP