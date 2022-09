Aficionado pide a "Chicharito" no abandone a la Selección en Qatar 2022; él le responde

Gerardo "Tata" Martino y Javier "Chicharito" Hernández parece no resolverán la diferencia que tiene alejado al máximo anotador de la Selección Mexicana de la lista de convocados rumbo al mundial de Qatar 2022. Desde su llegaba al timón del Tri, "Tata" Martino no ha puesto la mirada en el jugador militante de la MLS.

Si bien la Selección Mexicana no ha tenido sus mejores actuaciones y carece de contundencia en la delantera, esto no ha inmutado al seleccionador del equipo tricolor para integrar a "Chicharito" al seleccionado nacional, ¿las razones?: desconocidas, aunque se rumora que Javier Hernández habría cometido una falta disciplinaria de la que nadie quiere hablar y únicamente se maneja dentro del vestidor.

A pesar de las insistencias del público para ver al Chicharito Hernández de nuevo con la camiseta del Tri, a dos meses de que arranque la justa mundialista, esto al parecer no ocurrirá. Ya en ocasiones anteriores Martino descartó toda posibilidad de que el delantero de la MLS regrese con el equipo mexicano.

Ante el reclamo del público, el jugador del Galaxy tuvo que intervenir y mandó un contundente mensaje durante el partido de San Jose Earthquakes vs Galaxy del pasado sábado 24 de septiembre un aficionado le pidió al ariete mexicano que no abandonara a la selección: “¡Chicharito vamos a Qatar, no nos dejes morir solos!”.

De inmediato, Javier respondió y borró toda posibilidad de que sea convocado por el argentino pues se limitó a decir:

“No depende de mí, carnal”.

La tajante respuesta del Chicharito causó burlas y risas entre los asistentes pues no esperaron que el exjugador del Manchester United se tomara la molestia de responder a la petición.

¿Por qué el “Chicharito” Hernández está vetado de la Selección Mexicana?

El 2019 fue el año en el que Javier Hernández vistió por última ocasión la playera de México en competencias internacionales. En ese año había sido recién nombrado el "Tata" Martino como nuevo timonel del equipo mexicano. Hasta ese entonces "Chicharito" fue convocado en algunas ocasiones por el argentino, pero más tarde trascendió que por comportamientos de indisciplina éste ya no sería considerado.

Javier Hernández Balcázar ya había tenido previamente diferencias con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) empezó en el Mundial de Rusia 2018 cuando el jugador reclamó algunas circunstancias internas del equipo, cosa que molestó a los directivos.

Por ello la FMF decidió dejarlo fuera de la convocatoria. Pero, con los problemas de lesiones y bajo rendimiento que persigue al tricolor, el público ha hecho llamados fuertes a Martino para que el referente en la delantera de la Selección se ha convocado