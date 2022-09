Djokovic quiere una despedida con rivales

El serbio Novak Djokovic aseguró que, al ver la retirada de Roger Federer, pensó en cómo quiere que sea la suya y que desea que cuando esto ocurra tenga a sus mayores rivales a su lado.

Djokovic, que perdió este domingo en la Laver Cup con unos problemas en la muñeca, atendió a los medios españoles en la zona mixta del torneo y habló sobre si ha pensado en cómo quiere que sea su retirada al ver la de Federer.

“Lo pensé cuando pasó todo esto el viernes. Con todas las emociones que vivimos... Deseo que cuando esto ocurra tener a mis mayores rivales a mi lado, es mis deseo. Cuándo, cómo y dónde, eso ya no lo sé”, dijo el serbio.

“Han sido unos días muy emocionantes, porque era la despedida de Roger. Todos hemos sentido una energía diferente por todo lo que ha contribuido al tenis. Estoy muy feliz de haber podido formar parte e este equipo Europa”.

Sobre la posibilidad de haber jugado en dobles junto a Federer, como ya hizo en Chicago 2018, Djokovic apuntó que lo mejor era que se despidiera junto a Nadal.

“Yo ya jugué hace cuatro años con él, pero creo que lo mejor era que Nadal y él jugaran juntos el ultimo partido, porque su rivalidad ha sido muy especial. Considero mi rivalidad con Rafa y con Roger especial también, pero la suya tiene más tiempo que las mías. Lo he disfrutado mucho. Ha sido bonito por parte de Rafa venir y jugar”, explicó.

Adiós diferente

El británico Andy Murray aseguró que no se merece una despedida como la de Roger Federer y que la suya no será como la del suizo.

Murray, que formó parte del equipo de Europa en la Copa Laver, ya se retiró tras el Abierto de Australia 2019, pero, tras implantarse una prótesis de cadera, volvió al circuito y ha conseguido ganar un título y meterse entre los 50 mejores del mundo.

“Definitivamente no tendré ni me merezco una despedida como esta”, dijo Murray, ganador de tres Grand Slams y ex número uno del mundo.

“Roger sí se merecía esta noche y ha sido muy especial tener a todos estos tenistas aquí junto a él”, señaló.

Sobre su propia retirada, el tenista de 35 años aseguró que avisará de cuándo va a jugar su último torneo, pero que aún no se decide.

“Por ahora sigo jugando a un nivel competitivo y me siento bien físicamente contra los mejores del mundo”, dijo.

En otro puesto

Federer confirmó su presencia en la Copa Laver 2023, aunque no como jugador.

“Estaré ahí, pero en un puesto diferente”, adelantó.

El helvético es promotor de la competición junto a su agencia de representación TEAM8 y ha estado presente en cada edición. En 2017, 2018, 2019 y 2022 como jugador, y en 2021 en la grada, ya que las lesiones de rodilla no le permitieron jugar.

La edición de 2023 de la Copa Laver se jugará en Vancouver, Canadá, del 22 al 24 de septiembre.— EFE