Duilio Davino se quiere ir como campeón

Duilio Davino aseguró que se va en buenos términos de los Rayados de Monterrey y señaló que quiere irse como campeón; ya se lo pidió a los jugadores.

“Me voy con la mejor relación en el club. Cuando terminan los ciclos, lo más importante es terminar de la mejor manera y salir de la mejor manera. Es una decisión de mutuo acuerdo. Se acaba un ciclo, el club empieza una nueva etapa. Mi padre me dijo que hay que salir y siempre dejar las puertas abiertas y eso es lo que estoy haciendo”, reiteró.

Bajo el mando de Davino como director deportivo del Monterrey, se ganaron títulos de Liga, Copa y de Concacaf, tanto en el sector varonil como femenil.

Y quiere irse ganando más: “Le pedí a los muchachos que me quiero ir como campeón. Se los pedí en conjunto y se los pedí en lo individual. Me quiero ir como Campeón. Me voy a enfocar en los 7 partidos que faltan”, dijo.

Reiteró que no se va amargado ni peleado con nadie: “Se acaba un ciclo, el club entra en una nueva visión, y es bueno que la persona que venga esté alineada, tenga nuevas ideas, energías”.

Irá a atender a su familia, y no sabe cuándo volverá: “Se habló de mí para un puesto en la Federación, pero nadie habló conmigo. Lo que me quita ahora el sueño es levantar el trofeo con Rayados y Rayadas”.— EL UNIVERSAL