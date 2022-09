Aaron Judge y la historia de sus padres adoptivos

La gente está más que interesada en el jonronero de los Yanquis Aaron Judge.

Este año, Aaron persigue el récord de jonrones en una sola temporada en la Liga Americana. Aunque hay mucha controversia sobre la marca, Judge no se preocupa. Tampoco en otro tema de su vida personal que les llama la atención y sobre el talentoso pelotero quieren saber más. Eso ha robado también parte de la atención en estos momentos en que va tras las proezas guiando a los Yanquis a la postemporada.

De acuerdo con LiveRampUp , Aaron es birracial. Sin embargo, el sitio explica que dado que se desconocen sus padres biológicos, su origen étnico exacto también es un misterio.

Aaron fue adoptado por sus padres, Patty y Wayne Judge, poco después de su nacimiento. Patty y Wayne también adoptaron al hermano mayor de Aaron, John, y los criaron en su hogar en Linden, California.

Cuando Aaron llegó a la preadolescencia, confrontó a sus padres sobre por qué no se parecía a ellos. Habló hace poco en una entrevista sobre el tema: “Tenía unos 10 u 11 años y realmente no nos parecíamos, así que comencé a hacer preguntas. Me dijeron que era adoptado y respondieron todas mis preguntas, eso fue todo. Estaba bien con eso. Realmente no me molestó porque son los únicos padres que he conocido”.

Insistió que no siente ningún deseo de buscar a sus padres biológicos. “Tengo un par de padres, los que me criaron. Algunos niños crecen en el estómago de su mamá; yo crecí en el corazón de mi mamá. Ella siempre me ha mostrado amor y compasión desde que era un bebé. Nunca he necesitado pensar diferente o preguntarme sobre nada”.

''No sería un Yanqui si no fuera por mi madre''

Los padres de Aaron priorizaron su educación sobre su carrera atlética. Resulta que probablemente podría haberse hecho profesional como jugador de béisbol mucho antes, pero sus padres lo empujaron a asistir primero a la universidad.

“Querían que siempre me asegurara de poner la educación primero... Decían: 'Oye, tienes tarea que hacer. Tienes que terminar tu tarea de matemáticas y ciencia. Si tienes tiempo después de la cena, puedes ir a jugar'. Algo así. No me gustaba cuando era niño, pero mirando hacia atrás, realmente aprecio lo que hicieron por mí”.

Aaron continuó entusiasmado con su madre y dijo: “Sé que no sería un yanqui si no fuera por mi madre. La orientación que me brindó cuando era niño, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, cómo tratar a las personas y cómo hacer un esfuerzo adicional y trabajar más. Todo ese tipo de cosas. Ella me ha moldeado en la persona que soy hoy”. Cuando los Yanquis lo seleccionaron en el draft, ellos estuvieron con él, y ahora que va tras las marcas, siguen estando allí.