André Marín "sale" de La última palabra; Fox Sports MX emite comunicado

El estado de salud del periodista deportivo André Marín ha causado preocupación entre sus seguidores; esto debido a que recientemente se han difundido imágenes que hacen notorio una afectación en su estado físico, así como acciones que antes el comunicador no llevaba al cabo y ahora, se evidencian en los programas de televisión en los que aparece.

Tras la polémica, la cadena de televisión FOX Sports MX emitió un comunicado para hablar sobre el tema y expresar su apoyo al titular de la emisión de "La Última Palabra", programa en el que se leyó el comunicado y se dio a conocer que André no estará presente hasta su recuperación.

TE ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS @andremarinpuig, nos enorgullece que formes parte de esta familia de FOX Sports.



Estamos para apoyarte. #LUP pic.twitter.com/jFdBRzH05R — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2022

“André es un miembro fundamental para FOX Sports MX, es parte de nuestro hogar, por lo que rechazamos esta serie de mensajes que lastiman a su persona, a su familia y a sus amigos”, lanzó FOX Sports MX.

Aquí el comunicado de Fox Sports MX

André Marín responde sobre su estado de salud

Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Agradezco enormemente sus mensajes de apoyo. Muy pronto volveré más fuerte que nunca. — Andre Marín (@andremarinpuig) September 29, 2022

¿Qué le pasó a André Marín?

Todo comenzó cuando el periodista apareció a cuadro con un aspecto físico deteriorado e incluso, dificultad para hablar. Durante la emisión de ese programa se habló sobre la lesión de Raúl Jiménez y el posible llamado de Javier El Chicharito Hernández. En redes sociales no tardó mucho en explotar el tema del estado físico del titular de "La última palabra". Algunos usuarios mostraron preocupación, pero otros más también se aprovecharon de la situación para hacer mofa.

Lo que más llamó la atención de muchos es que, hasta hace unas semanas, Marín permanecía de pie durante el programa, sin embargo, ahora ocupa una silla como el resto de sus compañeros.

¿De qué está enfermo André Marín?

Cabe recordar que pese a que ahora es notorio el deterioro físico del periodista, él había hablado en 2019 de un problema que le aquejó e incluso, en ese entonces, también estuvo fuera de las emisiones en las que participaba. En su reaparición y en una entrevista con Javier Alarcón, habló sobre sus problemas de salud, los cuales tenían que ver con una infección estomacal por una bacteria identificada como Clostridium Difficile, la cual puede llegar a ser mortal.

"Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas, me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos en un restaurante y lo tomas, y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte", declaró en ese momento André Marín.