“El récord debería ser de Judge”

Roger Maris Jr. no ha parado de decir que su padre estaría contento de ver que un pelotero como Aaron Judge sea el que, por ahora, esté empatado con su legendaria marca de cuadrangulares en la Liga Americana.

Y tras que el cada vez más famoso “Juez” se quitó un enorme peso de encima al llegar a 61 jonrones en la temporada, el hijo de la vieja leyenda de los Yanquis de Nueva York volvió a referirse de esa forma con la nueva sensación de los Bombarderos del Bronx.

Maris Jr ha acompañado a Judge y a los Mulos desde que el jardinero de los Yanquis bateó su jonrón 60 del año 2022, a la espera de contemplar la historia hecha realidad. Luego de que la superestrella del equipo neoyorquino empatara la marca de su papá en el último choque de la serie ante los Azulejos en Toronto, Maris Jr aprovechó para dedicar unas palabras para el jonronero.

“Creo que significa mucho, no solo para mí, creo que significa mucho para mucha gente”, dijo Maris Jr. sobre Judge. “Es limpio, es un yanqui, juega el béisbol de la manera correcta. Creo que le da a la gente la oportunidad de mirar a alguien que debería ser reverenciado por conectar 62 jonrones y no solo como un tipo que lo hizo en la Liga Americana. Debería ser reverenciado, reconocido por ser el verdadero campeón de jonrones en una sola temporada”. Los sonados casos en que se vieron involucrados los líderes de otras temporadas hacen que sea muy marcada la tendencia de los aficionados en señalar lo que Maris Jr. dice.

Ahora es turno para que rebase la marca en la última serie que tendrán los Bombarderos en casa ante la escuadra de Baltimore. A la superestrella de 30 años aún le quedan siete duelos más por lo que la marca puede quedar aún por encima de los 62 cuadrangulares.

En su mejor racha de la temporada —entre el 22 y el 29 de julio— Judge logró siete cuadrangulares en el mismo número de juegos. Aquella ocasión tuvo una serie de tres juegos ante los Orioles, equipo con el que comenzará la búsqueda de su cuadrangular número 62.

Historias y curiosidades

Todo lo que gira en el entorno de la marca de jonrones es motivo de noticia. Desde luego, la joya más preciada en la carrera de Judge hacia el récord es la pelota.

Las pelotas de cada turno de Judge desde los 60 bambinazos están marcadas de forma especial, pensando en que el que agarre las más históricas pueda atestiguar con certificados, y se han ofrecido hasta 2 millones de dólares por la del 62, si supera a Maris. Por ahora la del 61 tiene sus historias.

La pelota bateada por Judge en el partido del miércoles por la noche en el Roger Centre de Toronto cayó exactamente en el bullpen de los Azuelejos, pero esto porque se le fue de las manos a un aficionado. La bola chocó con la marquesina de las butacas, a centímetros del guante del aficionado, identificado como Frankie Lasagna, y fue al piso. La tomó Matt Buschmann, couch de pitcheo de los Azulejos y alguna vez lanzador en la Liga Mexicana del Pacífico (Tomateros de Culiacán), quien la entregó personalmente hasta el dogaut de los Yanquis en plena celebración por la hazaña.

La esférica la recibió primero el lanzador Zack Britton, quien la entregó al jonronero yanqui. Y tras el encuentro tuvo una visita especial frente a las cámaras: su madre, Patty Judge, presente en las gradas junto a Roger Maris Jr. Como si un diploma escolar se tratara, el pelotero la entregó a su mamá, fundiéndose en un abrazo para que la llevara a su casa y la conserve.

El aficionado que se quedó cerca del histórico tesoro señaló a un reportero canadiense que, de haberla atrapado, la hubiese aguantado lo más posible para convencer al “Juez” de que fuera a comer a su restaurante italiano en Toronto para entregarle la pelota.

Hoy, los ojos de los aficionados, seguidores o no de los Yanquis, estarán centradas en el mítico estadio del Bronx, donde Judge buscará batir la marca de Maris, la de 61 impuesta en 1961. Otra curiosidad radica en lo que costará un boleto para la serie ante Baltimore que puede pasar a la historia: de 60 dólares los más baratos, hasta 5,400 los más caros, de acuerdo con StubHub, revendedora autorizada. Pero los aficionados ahora irán por los más caros, no obstante que no serán los más cómodos ni más cerca, como normalmente. Los boletos que todos quieren son los de detrás de los jardines, ya sea butacas o bleachers. Es allá donde se escribirá la historia.— Recopilación de Gaspar Silveira Malaver