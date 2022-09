Pierden los Venados

Los Venados FC no pudieron mantener el buen paso, tras caer por la mínima en el Estadio Akron, casa del Tapatío, en actividad de la fecha 15 del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión.

No puede decirse que el cuadro yucateco no lo intentó, pero la dolorosa derrota los aleja prácticamente de toda posibilidad de meterse directo a la liguilla. Y en una de esas peligra recibir el duelo de una repesca que todavía no es segura.

Aunque la derrota es dolorosa, la verdadera preocupación de los Venados está ahora fuera de la cancha. En una jugada al minuto 19, el yucateco Carlos Rosel Bermont tuvo que salir por una torcedura de tobillo que, de acuerdo al boletín oficial del equipo “se hinchó de forma inmediata y se tendrá que esperar el reporte médico para saber la gravedad de la lesión”.

Con la fase final en puerta, una lesión del “Chivo” dejaría desprotegidos a los Venados, quien tienen en el yucateco un jugador de mucha confianza.

A pesar de la insistencia del cuadro local, los ciervos resistieron en defensa. Sin embargo, ya en la segunda parte, Deivoon Alexander Magaña sacó una media vuelta de zurda para batir a Rafael Ramírez. Balde de agua fría para un conjunto yucateco que se daba por bien servido con un punto de un campo complicado.

Aunque intentaron ir al frente, los Venados no tuvieron la suficiente contundencia e imaginación para generar algún jugada que los acercara al empate.

Y la derrota es doblemente dolorosa, pues el Tapatío llegó a 21 unidades, y los superó con una mejor diferencia de goles. Los Venados son séptimos de la clasificación.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ